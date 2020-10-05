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Paşinyan'a Putin'den şok! Telefonu canlı yayında yüzüne kapattı

Azerbaycan'ın başarılı harekatı sonucunda işgal etttiği topraklardan çekilmek zorunda kalan Ermenistan zor durumda. Son olarak Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a Rusya Devlet Başkanı Putin'den küçük düşürecek bir hareket geldi. Sık sık Rusya’nın desteğine başvuran Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın, Putin’le telefonla görüşme isteği canlı yayında reddedildi. O anlar büyük yankı uyandırdı.

Dünya / 05 Ekim 2020 Pazartesi 12:46
Paşinyan'a Putin'den şok! Telefonu canlı yayında yüzüne kapattı

Azerbaycan ve işgalci Ermenistan arasındaki çatışmalar sürüyor. Rusya'nın da desteği ile Azerbaycan'ın Karabağ bölgesini işgal eden Ermenistan, yediği sert darbelerin ardından dış kuvvetlerden medet umuyor.

Ermenistan'ın sivil yerleşimlere yönelik saldırılarına, Türkiye'nin de desteğiyle misliyle karşılık veren Azerbaycan ordusu, işgal edilen topraklarını almak için Ermeni ordusuna ait mevzileri vurmayı sürdürüyor.

PAŞİNYAN ZOR DURUMDA!

Art arda aldığı darbeler sonrası iyice güçten düşen Ermenistan ise, çareyi Rusya'ya yalvarmakta buldu.

Rusya-1 televizyonunun servis ettiği görüntülerde, canlı yayında gazetecilere siyasi gündem hakkında açıklamalarda bulunan Putin, kendisini arayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın yüzüne telefon kapattı.

ErmenistanAzerbaycan

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