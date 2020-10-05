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Masterchef'te haftanın takımları belli oldu!

TV8 ekranlarından ilgiyle takip edilen MasterChef Türkiye’de haftanın kaptanları ve takım kadroları belli oldu.

Güncel / 05 Ekim 2020 Pazartesi 22:02
Masterchef'te haftanın takımları belli oldu!

Her bölümü ile izleyicisine ayrı bir heyecan yaşatan MasterChef Türkiye 2020’de sekizinci haftanın kaptanları ve takımları merak ediliyordu. Bu akşam, 5 Ekim Pazartesi günü MasterChef 71. Bölümde kaptanlık oyunu ile Mavi takım kaptanı belirlendi. Yeni haftanın Mavi takım kaptanı da bir hafta boyunca yarışacağı Kırmızı takım kaptanını seçti. Devamında ise iki kaptan, takımında görmek istediği yarışmacıları söyledi ve bu haftanın takımları oluştu.

HAFTANIN KAPTANLARI KİMLER OLDU?

MasterChef 2020’de sekizinci haftanın kaptanlık oyununu kazanan Esra, Mavi takım kaptanı oldu. Esra’nın rakip olarak seçtiği Ebru ise Kırmızı takım kaptanı oldu.

MAVİ TAKIM VE KIRMIZI TAKIMLARDA HANGİ YARIŞMACILAR VAR?

MasterChef son bölümde Mavi takım kaptanı Esra ve Kırmızı takım kaptanı Ebru’nun yarışmacı seçimleri ile haftanın takımları şu şekilde oluştu;

Mavi takım: Esra, Furkan, Barbaros, Emir, Uğur, Ayyüce, Özgül, Didem

Kırmızı takım: Ebru, Serhat, Tanya, Eray, Sefa, Berker, Walison

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