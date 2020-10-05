Külliye'de kritik zirve sona erdi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, saat 19.55'te başladı. 1 saat süren görüşme saat 20:55'te sona erdi.



Başkan Erdoğan'ın öncesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüşen Stoltenberg, Türkiye'deki temaslarının ardından Yunanistan'a gidecek.



ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA



Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada "NATO'nun Doğu Akdeniz'deki inisiyatifini destekliyoruz" dedi. Erdoğan, Stoltenberg'e Türk ve Yunan askeri unsurları arasında kaza, hadise riski azaltılmasına yönelik NATO inisiyatifini desteklediklerini bildirdi. Erdoğan, Stoltenberg'e, bazı NATO müttefiklerinin PKK/PYD/YPG ile iş birliği ve FETÖ'yü himayesinin ittifak dayanışmasını zehirlediğini bildirdi. Erdoğan, Stoltenberg'i kabulünde, NATO müttefiklerinin Türkiye ile somut dayanışma sergilemesi gerektiğini vurguladı.



STOLTENBERG'DEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMESİ HAKKINDA AÇIKLAMA



NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye ile Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz'de askeri ayrıştırma usullerini görüştüklerini, görüşmenin iyi geçtiğini bildirdi.



Stoltenberg, Erdoğan ile görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.



Erdoğan ile çeşitli güvenlik konularında iyi bir görüşme yaptığını belirten Stoltenberg, "Doğu Akdeniz için NATO'da geliştirilen askeri ayrıştırma usulleri mekanizmasını görüştük. Bunun diplomatik çabalara alan açması en büyük ümidimdir." ifadelerini kullandı.