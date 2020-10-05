İşte Ermenistan işgalinden kurtulan yerler!

Ermenistan'ın alçakça sivilleri hedef aldığı saldırılar sonrası Azerbaycan da karşı saldırı başlatmıştı. Azerbaycan ordusu Dağlık Karabağ doğru ilerlemeye devam ediyor. ERMENİ



ORDUSU HER FIRSATTA SİVİLLERİ HEDEF ALDI



Cephe hattı boyunca başlatılan harekat sonucunda Ermenistan ordusu büyük kayıplar vererek kaçmaya başladı. Çatışma hattında Azerbaycan askerine karşı koyamayan Ermeniler, bu kez de Azerbaycan'ın en büyük kentlerinden biri olan Gence'ye füzelerle saldırdı.





20'den fazla sivilin hayatını kaybettiği 70'ten fazlasının da yaralandığı hain saldırıdan sonra Ermenistan tarafı, sivil yerleşimleri vurmaya devam edeceklerini açıkladı.



OPERASYONLAR HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR



Ordu millet anlayışı ile cepheye koşan Azerbaycanlıların kararlılığı ve Türkiye'den alınarak envantere kazandırılan insansız hava araçlarının üstün başarısı ile Ermeni işgali altındaki

toprakların kurtarılması için operasyonlar devam ediyor.





Operasyonlar kapsamında, birçok yerleşim yeri işgalden kurtarılarak, Azerbaycan bayrakları göndere çekiliyor.



Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması yapıldı. Açıklamada, "Ermenistan cephedeki askerlerine ikmal yapamıyor" ,ifadeleri kullanıldı.



"YİYECEK VE YAKIT SIKINTISI ÇEKİYOR, MEVZİLERİNİ TERK EDİP KAÇTILAR"



Azerbaycan Savunma Bakanlığı ayrıca, "Hadrut bölgesinde Ermeni askerleri yiyecek ve yakıt sıkıntısı çekiyor. Üçüncü tabura bağlı askerler silah ve araçlarını geride bırakıp mevzilerini terk edip kaçtılar." şeklinde bir açıklama da yaptı.



İŞTE KURTARILAN O BÖLGELER



Cebrail ili ile Karahanbeyli, Aşağı Seyit Ahmetli, Mehdili, Aşağı Maralyan, Kuycak, KendHoradis, Çakırlı, Büyük Mercanlı, Şeybey, Taliş, Karkulu, Şükürbeyli, Yukarı Maralyan, Cereken, Daşkesen, Horovlu, Dejan, Mahmutlu, Caferabat, Sugavuşan ve Papı köyleri







