FETÖ'den örgüt üyelerine intihar emri

Twitter hesabında paylaşımlarda bulunan İsmail Büyükçelebi, 'Binaenaleyh bu hizmeti seven hizmet insanlarının, bu hizmetin güvenine bir toz kondurmamak için, ölmek gerekiyorsa ölmeli ve ona toz kondurmamalı. Çünkü ona milyonların hakkı geçmiş, o telafi edilemez' iddiasında bulundu. Mesajı gören çok sayıda kişi tepkisini dile getirdi. Bunlardan biri de Yargıtay 5. Dairesi Üyesi İsa Çelik oldu. İsa Çelik, FETÖ'nün iki numarasının ölüm emri verdiğini belirterek, İsmail İsmail Büyükçelebi'nin mesajını da alıntalayarak 'Soru; siz dışarda keyif sürerken düşünemeyen birileri cezaevinde ve niye siz değil onlar ölmeli?' diye yazdı.







HAKKINDA YAKALAMA KARARI VAR



İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Okan Bato'nun yürüttüğü soruşturmada firari olan İsmail Büyükçelebi hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce FETÖ istişare üyelerinden İsmail Büyükçelebi için ABD adli makamlarına iletilmek üzere iade talepnamesi hazırlandı. FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen de daha önce intiharı destekleyen açıklamalarda bulunmuştu.



O POLİS ADETA 'İNTİHAR' ETTİ



Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a 19 Aralık 2016'da suikast düzenleyen FETÖ'cü polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş da, o gün görevde olmamasına rağmen öldürüleceğini bile bile, adeta intihar edercesine o şok eden saldırıyı gerçekleştirmişti.

