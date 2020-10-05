Ermenistan yine masumları hedef aldı!

Bölgede bir terör devleti gibi hareket eden Ermenistan, sivilleri hedef almaya devam ediyor.



Gelen son dakika bilgilerine göre Ermenistan ordusu, Berde, Beylegan ve Terter'deki sivil yerleşim yerlerine saldırı düzenledi.



GÖRÜNTÜ YAYINLANDI



Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'a füzelerin Ermenistan topraklarından fırlatıldığını kanıtlayan bir görüntü yayımladı.



SİVİLLERİ HEDEF ALIYOR



Bakanlık paylaştığı videoda 'Birkaç gündür tüm cephe boyunca sıkışan düşman, sistematik olarak Ermenistan topraklarından Azerbaycan'ın yoğun nüfuslu bölgelerine ve sivil altyapıya füze saldırıları düzenliyor. Ermenistan'ın bu tür sorumsuz ve cezai eylemleri kasıtlı olarak Azerbaycan'ı misilleme tedbirleri almaya yöneltiyor' ifadelerine yer verdi.