Ermenistan Ordusu paylaştı!

Ermenistan-Azerbaycan çatışması 27 Eylül'den bu yana devam ederken Erivan yönetimi kapana sıkışmış durumda.



Uluslararası arenada Azerbaycan'ın durdurulması yönünde çağrılar yapan Ermenistan yönetimi, Türkiye'yi akılalmaz olaylarla itham ediyor.







Nikol Paşinyan yönetimindeki Ermenistan'ın çağrıları şu ana kadar yanıt bulmadı. Özellikle Rusya ile yakın temaslar kuran Ermenistan'a Vladimir Putin sırtını döndü.



Bölgede bu gelişmeler sürerken Ermenistan Ordusu tarihi bir hataya imza attı. Ermenistan Ordusu, dün akşam saatlerinde cephe ve karargahları gösteren bir krokiyi sosyal medyadan paylaştı.



Yanlışlıkla paylaşılan fotoğraf gündeme oturdu.



Gizli bilgilerin görüntülendiği haritanın bilerek paylaşıldığı ve bir kurnazlık olduğu yönünde iddialar da var.





