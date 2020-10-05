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Ermenistan'ın iddialarına Azerbaycan'dan yalanlama!

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın Servisi Başkanı Dargahli Ermenistan'ın 200 Azerbaycan askeri etkisiz hale getirildiği iddialarının yalan olduğunu bildirdi.

Güncel / 05 Ekim 2020 Pazartesi 21:47
Ermenistan'ın iddialarına Azerbaycan'dan yalanlama!

Ermenistan'ın alçak saldırıları sonrası karşı saldırıya geçen Azerbaycan güçleri Ermenistan ordusuna zor dakikalar yaşatmaya devam ediyor. 

ERMENİSTAN'IN YALANLARINA JET YALANLAMA

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın Servisi Başkanı Dargahli: "Ermenistan'ın Azerbaycan ordusunun 200 asker kaybettiğine dair iddiası yalan, temelsiz ve dezenformasyon yayma amacı taşıyan bir bilgidir. Ermenistan ordusu ağır kayıplar vererek geri çekiliyor." ifadeleri kullanıldı. 

BÖLGEDE SON DURUM 

Azerbaycan Ermenistan son durum! Bölgeden gelen son dakika gelişmelerine göre, Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonun 8'nci gününde ilerleyişini sürdürüyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev önceki gece Karabağ'ın başkenti Hankenti'ne giden ana yol üzerinde bulunan Madagiz'in Ermenistan işgalinden kurtarıldığını ve kente işgalden önceki adı olan Sukavuşan isminin geri verildiğini duyurdu. Stratejik öneme sahip Sukavuşan, Terter-Ağdere- Hankenti hattı arasında arasındaki önemli bir kavşak olarak görülüyor.

4 TANK İMHA EDİLDİ

Azerbaycan 4 Ermeni tankının imha edildiğini, 3 tankının ele geçirildiğini duyurdu.

ALİYEV DUYURDU

Stratejik öneme sahip Dağlık Karabağ'ın güneyindeki Cebrail kenti işgalden kurtarıldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev "Cebrail ve birkaç köy işgalden kurtarıldı. Yaşasın Azerbaycan Ordusu. Karabağ, Azerbaycan'ındır" dedi.

KÖYLER KURTARILDI

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Fuzuli ve Cebrail'de toplam 9 köyün Ermenistan güçlerinin işgalinden kurtarıldığını duyurdu.

DÜĞÜNE GİDİYORUZ

Azeri askerleri "Düğüne gider gibi savaşa gidiyoruz. Karabağ'ı almadan dönmeyeceğiz. Karabağ bizim 30 yıllık hasretimiz. Bizim öz vatanımız. Azerbaycan halkının 30 yıldır yaşadığı hasreti sonlandırmaya gidiyoruz. Ata topraklarımızı, öz yurdumuzu düşman işgalinden kurtarmaya gidiyoruz. Gerekirse şehit olacağız ama Karabağ'ı kurtaracağız" dedi.

ErmenistanAzerbaycanFuzuli

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