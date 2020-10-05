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Emniyet ve MİT'ten dev operasyon!

Ankara Emniyet Müdürlüğü ve MİT Bölge Başkanlığı'nın DEAŞ terör örgütüne yönelik ortak operasyonunda, 24'ü Irak, 1 Finlandiya uyruklu 25 şüpheli yakalandı. İşte kritik son dakika operasyonunun ayrıntıları...

Güncel / 05 Ekim 2020 Pazartesi 08:29
Emniyet ve MİT'ten dev operasyon!

Edinilen son dakika bilgisine göre Ankara Emniyet Müdürlüğü ve MİT Bölge Başkanlığı'nın DEAŞ terör örgütüne yönelik ortak operasyonunda, 24'ü Irak, 1 Finlandiya uyruklu 25 şüpheli yakalandı.

TERÖR ÖRGÜTÜNDE KRİTİK GÖREVLERDEKİ İSİMLER

Başkent Emniyeti ve Milli İstihbarat Teşkilatı bölge başkanlığı ekiplerinin ortak yürüttüğü operasyonda yakalanan 25 ismin terör örgütü DEAŞ'ta kritik görevler alan şahıslardan oluştuğu edinilen bilgiler arasında

Finlandiya

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