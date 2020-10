DSÖ'den her 10 kişiden birine...!!!

Dünya koronavirüs ile boğuşmaya devam ederken Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan bir tahmin geldi.



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durum Başkanı Dr. Michael Ryan, 10 kişiden 1'inin koronavirüse (Covid-19) yakalanacağının tahmin edildiğini duyurdu.



Bu sayının, şu anda dünya genelinde tespit edilen vakaların 20 kat fazlasına denk geldiği ifade ediliyor. DSÖ'nün Acil Durum Başkanı Dr. Michael Ryan, dünya genelinde her 10 kişiden 1'inin koronavirüse yakalanacağının tahmin edildiğini açıkladı. Ryan, "Hastalık yayılmaya devam ediyor. Dünyanın birçok yerinde yükselişte. Şu andaki en iyi tahminlerimiz, bize küresel nüfusun yaklaşık yüzde 10'unun bu virüs tarafından enfekte olabileceğini söylüyor. Dünyanın her bölgesinde öğrendiğimiz şey, güçlü liderlik, açık ve kapsamlı stratejiler, tutarlı iletişim, güçlendirilmiş ve etkin nüfusla, hiçbir şey için asla geç değil. Her durum tersine çevrilebilir. Ancak zor şekilde elde edilen kazançlar kolayca kaybedilebilir. Pandemi, halk sağlığı ve birinci basamak sağlık hizmetlerine yatırım yapmanın temel öneminin altını çiziyor" dedi.



DÜNYA GENELİNDE SON DURUM



Dünya genelinde son açıklanan verilere göre, 35 milyon 627 bin 29 kişi koronavirüse yakalandı. Toplam can kaybı 1 milyon 44 bin 516'ya ulaşırken; iyileşenlerin sayısı ise 26 milyon 774 bin 469'a çıktı. DSÖ'nün tahminlerine göre dünya nüfusunun yüzde 10'unun enfekte olması durumunda toplam tespit edilen vaka sayısı 700 milyonu geçebilir.