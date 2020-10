Çirkin algı oyunları yine ellerinde patladı!

Besleme medyanın çirkin bir algı oyunu daha elinde patladı. İYİ Parti'ye yakın olduğu ifade edilen Yeni Çağ Gazetesi ile terör örgütü PKK ve HDP'ye yakın isimleri haber yapan Yeni Yaşam Gazetesi'nin; 'Atanamayan öğretmen intihar etti!' başlıklı haberlerin yalan olduğu öğrenildi.



BABA UZUN: 'ATANAMADIĞI İÇİN İNTİHAR ETTİĞİ BİLGİSİ YALAN'



Aydın'ın Nazilli ilçesinde ailesiyle birlikte yaşadığı evde atanamadığı için intihar ettiği iddia edilen İbrahim Can Uzun'un turizm bölümünden mezun olduğu, KPSS'ye bile girmediği ortaya çıktı. Baba Serdar Uzun, 'Oğlum eğitim fakültesi okumadı. Turizm bölümünü bitirdi. Atanamadığı için intihar ettiği bilgisi yalan' dedi. Olay, 27 Eylül Pazar günü saat 21.45 sıralarında Nazilli ilçesi Yıldıztepe Mahallesi 80/2 sokak numara 18'deki evde meydana geldi. Bir ay önce 'davranış durum bozukluğu' tanısı konan 27 yaşındaki İbrahim Can Uzun, ailesi ile birlikte yaşadığı evin terasına çıkıp 10 metre uzunluğundaki hortumla kendini çatı kenarına astı. Olay yerine gelen 112 ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Uzun, 6 günlük yaşam savaşını kaybederek 3 Ekim'de saat 17.00 sıralarında hayata gözlerini yumdu. Talihsiz gencin organları ailesi tarafından bağışlandı. Polonya'da evlenip eşinden ayrıldığı için iki yıldır psikiyatrik tedavi gören Uzun'un anti depresyon ilacı kullandığı belirtildi.



ATANAMADIĞI İÇİN İNTİHAR ETTİĞİ YALAN



Acılı baba Serdar Uzun, gerçekleri TAKVİM'e anlattı. Oğlunun atanamadığı için intihar ettiği şeklinde çıkan haberlerin asılsız ve yalan olduğunu söyleyen baba Uzun, 'Oğlum eğitim fakültesinden mezun olmadı. Öğretmen değil. Atanamama gibi bir durum söz konusu değil. KPSS'ye de girmedi. Tamamen uydurulmuş ve yalan bir bilgi. Oğlum turizm bölümü mezunu' diye konuştu.



Serdar Uzun; oğlunun vasiyeti olarak organlarını bağışladıklarını söyledi.



İBRAHİM CAN UZUN, POLONYA'DA EVLENİP AYRILDIĞI İÇİN İKİ YILDIR PSİKİYATRİK TEDAVİ GÖRÜYORDU



Serdar Uzun'un; oğlu İbrahim Can Uzun'un yaklaşık bir ay önce Aydın Üniversite Hastanesi'ne muayene için götürdüğünü, oğluna 'Davranış Durum Bozukluğu' tanısı konulduğunu ve oğlunun Anti Deprasyon ilacı kullandığını, herhangi bir kamu kurumuna giriş için müracaat etmediğini, oğlunun Polonya'da evlenip ayrıldığı için iki yıldır psikiyatrik tedavi gördüğünü söylediği ifade edildi.