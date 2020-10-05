USD (Alış - Satış) : 7,88 - 7,89 EURO (Alış - Satış) : 9,29 - 9,30

Çin o işe de giriyor!

Çin Merkez Bankasının yeni geliştirdiği dijital para biriminin pilot programlar kapsamında para transferlerinde kullanılmaya başlandığı bildirildi. Çin yönetimi, 'e-yuan' olarak da adlandırılan 'Dijital Para Birimi/Elektronik Ödeme' (DC/EP) sistemiyle dünyada bu alanda öncü olmayı hedefliyor.

Ekonomi / 05 Ekim 2020 Pazartesi 20:40
Çin o işe de giriyor!

South China Morning Post gazetesinde yer alan habere göre, Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Fan Yifey, Dünya Bankalararası Finansal Telekomünikasyon Birliğinin SIBOS Konferası'nda yaptığı konuşmada, son bir yılda dijital para birimiyle 1,1 milyar yuan (162 milyon dolar) değerinde 3 milyon 130 bin para transferi yapıldığını belirtti.

Fan, yeni dijital para biriminin Şiongan ve Şıncın gibi büyük kentlerde test edildiğini, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları sırasında da bir pilot programın yürütülmesinin planlandığını ifade etti.

"MERKEZ BANKASI, DİJİTAL YUANI GELECEĞIN ÖNEMLI BIR MALİ ALTYAPISI OLARAK GÖRMEKTEDİR."

Pilot programlarda dijital para biriminin 113 bin 300 kişisel ve 8 bin 800 kurumsal dijital hesap sahibi tarafından kullanıldığını aktaran Fan, "Merkez Bankası, dijital yuanı geleceğin önemli bir mali altyapısı olarak görmektedir." dedi.

Çin yönetimi, "e-yuan" olarak da adlandırılan "Dijital Para Birimi/Elektronik Ödeme" (DC/EP) sistemiyle dünyada bu alanda öncü olmayı hedefliyor.

ÇİN MERKEZ BANKASI DAHA ÖNCE DİJİTAL PARA BİRİMLERİNİN İŞLEM GÖRMESİNİ YASAKLAMIŞTI

Çin Merkez Bankası, daha önce ülkede bağımsız dijital para birimlerinin işlem görmesini yasaklamıştı. Başkan Yardımcısı Fan, dijital para birimlerinin merkez bankalarının para basma kabiliyetine zarar vereceğini savunmuştu.

Çin, halen mobil ödeme sistemlerinde dünya pazarında lider konumda. Ali Baba Grup'un sahibi olduğu Alipay ve Tencent Holding'in sahibi olduğu WeChat Pay ödeme servisleri ülkede yaygın olarak kullanılıyor. Merkez Bankasının geliştirdiği yeni dijital para biriminin halihazırda büyüyen çevrim içi ve mobil ödeme altyapılarının gelişimine katkı sağlayacağı tahmin ediliyor.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

KIZLAR İÇİN ALINAN BAŞLIK Ve SÜT PARALARININ TARİHİ VE İSLAM'DAKİ YERI

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

KÜRESELCİLERİN YENİ PLANI GAZZE DEVLETİ!

Kürşad Berkkan
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Av. Arb. Selçuk ENER

MOBBİNG NEDİR?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Latif Şimşek

DAHİLİ VE HARİCİ BEDHAHLAR!

Latif Şimşek
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı