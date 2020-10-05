CHP'li Levent Gültekin'den skandal ifadeler!

CHP'li Köşe Yazarı Levent Gültenkin, Halk Tv'de yayınlanan bir programa konuk olarak katıldı. Gültekin'in Ermenistan'ın alçak saldırıları sonrası meşru müdafaa hakkını kullanarak harekete geçen Azerbaycan için skandal ifadeler kullandı.



ERMENİSTAN'IN AVUKATLIĞINA SOYUNDU



CHP'li yazar Gültekin Azerbaycan'ın işgal altındaki toprakları için verdiği meşru mücadeleye, 'Nahçıvan Özerk bölgesini Azerbaycan'a bağlayacak aradaki Ermenistan topraklarını muhtemelen işgal edecek.' gibi skandal ifadeler kullandı.



"AZERBAYCAN DEVLET Mİ?"



Yüzü dahi kızarmadan Azerbaycan devlet mi? diye soran Gültekin, "Azerbaycan bir aşiret, demokrasisi yok hukuku yok. Bir otoriter yönetim var. Seçim yok" gibi aslı astarı olmayan kara cahil cümleleri sarfetti.



CHP'li şahsın skandal sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Öztekin'e tepkiler çığ gibi büyüdü.