Bu kare bugün çekildi!

Yurtta birçok ilde yaz havası yaşanırken Ardahan'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü.



Kentin Posof ve Damal ilçeleri arasında yer alan Ilgar Dağı mevkisi başta olmak üzere yüksek kesimlerde etkili olan soğuk havanın ardından kar yağdı.



Kar yağışı özellikle 2550 rakımlı Ilgar Dağı Geçidi'ni beyaza bürüdü. Hava sıcaklığın 5 dereceye kadar düştüğü bölgede bazı sürücüler kar yağışını cep telefonları ile görüntüledi.



Kardan dolayı kara yollarındaki ulaşımda bir aksama yaşanmadı.