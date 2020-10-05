Başkan Erdoğan, duyurdu: Yüz yüze eğitim...!!!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.



Toplantının ardından kritik açıklamalarda bulunan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, millete sesleniş konuşmasında, 'İlkokul 2.3. ve 4. 8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitimi başlatıyoruz.' dedi.



Buna göre yüz yüze eğitim sadece 1. sınıflar için değil 2, 3, ve 4,8 ve 12. sınıflar içinde başlamış olacak.



