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Azerbaycan duyurdu: 'Ermeni ordusu dağıldı!'

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan bir son dakika açıklaması geldi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusuna bağlı askerlerin cephede yiyecek içecek sıkıntısı çektiği ve ikmal yapılamadığı için mevzileri bırakıp kaçtığı aktarıldı.

Güncel / 05 Ekim 2020 Pazartesi 17:39
Azerbaycan duyurdu: 'Ermeni ordusu dağıldı!'

Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına düzenlediği hain saldırının yankıları sürüyor. Azerbaycan, Ermenistan işgali altındaki topraklarını geri almak için başlattığı operasyonları hız kesmeden ve başarıyla sürdürüyor.

"ERMENİSTAN ORDUSUNA İKMAL YAPILAMIYOR"

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusuna bağlı askerlerin cephede yiyecek içecek sıkıntısı çektiği ve ikmal yapılamadığı için mevzileri bırakıp kaçtığı aktarıldı.

"MEVZİLERİNDEN AYRILIP KAÇTILAR"

Açıklamada, "Hadrut'ta Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin 3'üncü Alayı'na bağlı askerler savunma alanında silah, yiyecek ve yakıt sıkıntısı yaşıyor. 3'üncü Alay askerleri savunma mevzilerinden ayrıldı. Aynı zamanda askeri birliğin şoförleri askeri araç ve ekipmanı atarak savaş alanından kaçtı" denildi.

ErmenistanAzerbaycan

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