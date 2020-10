Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den flaş açıklamalar

Azerbaycan Cumhurbaşkanı ilham Aliyev TRT Haber'e özel açıklamalar yaptı.



Aliyev'in açıklamaları şöyle:



"Azerbaycan Ordusu birçok yeri işgalden kurtardı. Öz topraklarımızı askerlerimizin gücüyle kurtarıyoruz.



30 yıldır müzakereleri umutla sürdürdük. 30 sene boyunca Azerbaycan'a verilen sözler hayata geçmemiştir. Ermenistan bize topraklarımızdan çıkacağız takvimi sunmalı. Biz isteriz ki bu sorun barışçıl yollardan çözülsün. Ordumuzun başarılı operasyonu sırasında ateşkes isteniyor. Paşinyan özür dilemelidir. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, "Karabağ Ermenistan'ın değil" demelidir.



Bu savaşa biz başlamadık, biz topraklarımızı savunuyoruz. Tovuz çatışmalarında Ermenistan topraklarına geçmedik.



Tarihi adalet diyor ki, Karabağ Azerbaycan toprağıdır.



Biz hep müzakere masasında olumlu tavır sergiledik.



Ateşkesi sağlamak o kadar da kolay değil. Ateşkes tek taraflı sağlanmıyor. Şuan şiddetli çatışmalar var. Her iki taraf da talimat vermelidir. Bu zor bir süreçtir.



Minsk grubu eş başkanları ve diğer ülkeler sağlarsa ateşkes sağlanabilir. Türkiye güçlü bir devlettir. Dünya çapında büyük kapasitesi vardır. Bizim komşumuzdur. Türkiye bu işlerde faal olmalıdır. Türk kardeşlerime teşekkürlerimi iletiyorum. Başta Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak şartıyla.



Türkiye'nin net tavrı çok önemli. Türkiye 'biz Azerbaycan'ın yanındayız.' dedi. Birçok başka aktörlere de bu bir uyarı oldu. Barış sürecinde Türkiye olmalıdır.



Muharebe daima devam etmeyecek. Tabi ki barış sağlanacak. Artık bu bölgede uzun vadeli dayanıklı barış sağlanmalı.



Fransa kendini ayrı yere koyuyor, biz koymuyoruz. Bizi itham etti, bir devlet öz topraklarını fethedebilir mi? Fransa 93'te oy vermiştir. Kendi oyuna baksın.



Bizi en çok destekleyen, net şekilde Türkiye olmuştur.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cesaretli açıklamaları birçok ülkeye uyarı olmuştur. Tüm kürsülerden biz birbirimizi destekliyoruz.



Rusya ile bugün birçok alanlardaki ilişkiler çok yüksek seviyededir. 2 ülke de bu ülkeye strateji partnerlik ilişkisi açısından yaklaşmaktadır. Rusya bu meseleye ilişkin çok mesuliyetli ve büyük ülke gibi tavır gösteriyor. Olumlu mesajlar gelmektedir. Herhangi bir tarafı tutmuyor.



(Ermenistan neden Tovuz'a saldırdı?) Neden onlar Temmuz ayında bu provokasyonu Azerbaycan sınırında yaptılar? Onların hangi hedefleri vardı. Bir hedefi vardı. Ermenistan bizim doğrudan kendilerine saldırmamızı istiyor. Biz onların sınırını geçelim diye... Ermenistan Rusya'nın bu sürece dahil olmasını istiyor.



Esas amaçları Azerbaycan topraklarını işgal etmek ve petrol boru hattına geçip orayı kontrol altına almaktı. Geçemeyince, geri çekildiler ve yardım istediler.



Ermenistan'da çok derin bir kriz yaşanıyor şuanda. Bu kriz neticesinde siyasi ilişkileri bozuldu. Paşinyan, muhalifleri hapse atıyor şuan.



(Ermenistan'ın kara propagandaları) Azerbaycan'a karşı kara propaganda bir saniye durmuyor. Birkaç sebebi var. İlki, Ermeni lobisi bize karşı daima harekatta. Bizim üstümüze leke atmak, imajımızı batırmak çabasındalar. Ermeni lobileri dünyanın birçok ülkesinde var. Bize saldırıyorlar. Olmadık yalanları uyduruyorlar. Bu çatışma döneminde Ermeni lobisi tüm gücünü sevkedip, kara propagandalarını ortaya koyuyor ama bize yapışmıyor.



Fransa Cumhurbaşkanı iki kez bizi aradı, 'delil gösterin' dedim. 'İstihbarat malumatı' var diyor.



Bizde Karabağ'daki PKK'lılarla ilgili istihbarat var. PKK sınıra getiriliyor. Eğitim ve talimat alıyorlar. Bugün de var. İhtimal çok büyük. Yüzde 100'e ulaşmayan tespitleri ortaya atmıyoruz.



Türkiye'nin F-16 uçağı Ermeni uçağını vurdu dediler. Bu kara propaganda üyeleri bunu ortaya attı. Bize çamur attılar, leke vurdular. Sonra yalan olduğu görüldü. Özür dileyin.



(İHA-SİHA'lar) Türkiye’nin üst düzey SİHA’ları sayesinde can kayıpları azaldı. Bu SİHA’lar Türkiye'nin potansiyelini gösteriyor, bizi güçlendiriyor. Can kaybımızı önledi. Daha çok insan helak olabilirdi. Bunlar Türkiye halkının potansiyelini gösteriyor. Biz çok mutlu ülkeyiz ki, Türkiye gibi bir müttefikimiz, kardeşi,miz var. Türkiye'nin bize gösterdiği manevi destek ve savunma ürünlerinin bizde olması bizi güçlendirir. Türkiye NATO'da ikinci ülkedir. Kimse Türk ordusunun karşısında duramaz. Bunu herkes gördü. Bizim de kimse karşımızda duramayacak.



(Gence'ye saldırı) Ermenistan'ın terörist ülke olmasını bir kez daha göstermiştir. Sivilleri vurmak, sivil şehri vurmak kabul edilemez. Gence içinde top, tank yoktur. Neden vuruyorsun? Azerbaycan ve Türk nefreti onların kanındadır.



(Karabağ alındığında Ermenilere ne söyleyeceksiniz?) Ermeni halkına müracaat ettim. Onlara bunu söylemek kolay değil. Sizi Ermenistan vurdu diye... İki toplum çerçevesinde bir ülke... Azerbaycan'da bugün çok sayıda Ermeni var. Gence'de Ermenistan saldırısında bir Ermeni yaralandı. Ermeni halkıyla bir sorunumuz yoktur. Paşinyan rejimi kendi halkını tehlikeye soktu. Birçok ülkede Ermeni ve Azerbaycanlılar birlikte yaşıyor. Gürcistan'da, Türkiye'de, Rusya'da... Neden burada yaşamasınlar? Zaten birlikte yaşamışlar. Biz istiyoruz ki yine birlikte yaşayalım, bir komşu gibi. Ümit ediyorum ki bu işgalci siyasete son verildikten sonra vatandaşlarımız birlikte yaşayacak.



Babamın yolu bizim için ışık yoludur. Onun siyasetini devam ettirmek benim borcumdur. Ant içme merasiminde Haydar Aliyev yoluyla devam edeceğim, bu yoldan dönmeyeceğim demiştim. Ona da baskılar olmuştu. O baskılara karşılık verdi. Azerbaycan halkına zarar veren hiçbir şeyi kabul etmedi."