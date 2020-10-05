Altın alacaklar bu habere dikkat! Donald Trump piyasaları vurdu

Altın fiyatları haftaya 472 seviyesinde başladı. Ons altın 1900 doların altında seyrediyor. Uzmanların altına ilişkin yorumu ise ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüse yakalandığı haberinin altın fiyatlarını az da olsa etkiledi.



Ünlü&Co/DAHA tarafından hazırlanan altın raporunda şu yorumlara yer verildi:



Ons altın 1900 doların üzerinde tutunamadı. Yatırımcılar, ABD Başkanı Trump'ın seçimler öncesinde hastalığının ortaya çıkması sonrası güvenli liman arayışlarına girdi. Altın 1912 dolar ve üzerini test etti. Risk iştahının yeniden meydana geliyor olması altının kazanımlarını geri vermesine sebep oluyor. 19300 doların altındaki hareketin bir iyileşme getirmeyeceği kanısındayız.



Ahlatcı Yatırım ise kısa vadede en yüksek seviyenin 1912 dolar olabileceğine işaret etti.