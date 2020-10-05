Afrin'de bombalı araçla terör saldırısı!

Suriye'nin kuzeybatısında bulunan ve Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Afrin ilçe merkezinde, bir araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.



4 KİŞİ YARALANDI



Terör saldırısında ilk belirlemelere göre, 4 kişi yaralandı.



SALDIRILARI TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/YPG YAPIYOR



Güvenlik kaynakları, terörden kurtarılmış bölgelerde bombalı eylemlerin YPG/PKK tarafından gerçekleştirildiğini ancak örgütün sivillere zarar verdiği için bunu üstlenmekten kaçındığını belirtti.



YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği ayrılmaları gereken Tel Rıfat ilçesinden sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.