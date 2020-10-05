Afrin'de bombalı araçla terör saldırısı!

Suriye’nin kuzeybatısında muhaliflerin kontrolünde bulunan Afrin ilçesinde bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.
Suriye'nin kuzeybatısında bulunan ve Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Afrin ilçe merkezinde, bir araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.
4 KİŞİ YARALANDI
Terör saldırısında ilk belirlemelere göre, 4 kişi yaralandı.
SALDIRILARI TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/YPG YAPIYOR
Güvenlik kaynakları, terörden kurtarılmış bölgelerde bombalı eylemlerin YPG/PKK tarafından gerçekleştirildiğini ancak örgütün sivillere zarar verdiği için bunu üstlenmekten kaçındığını belirtti.
YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği ayrılmaları gereken Tel Rıfat ilçesinden sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.