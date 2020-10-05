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AB Komisyonu Başkanı korona oldu!

Dünya ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüse yakalanmasının şokunu yaşarken, dikkat çeken bir haber de AB'den geldi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, koronavirüslü bir kişi ile temas ettiğini ifade ederek test yaptırdı. Leyen, test sonuçları çıkana dek kendini karantinaya aldığını duyurdu. Leyen, AB Liderler Zirvesi'nde birçok lider ile yakın temasta bulunmuştu.

Dünya / 05 Ekim 2020 Pazartesi 10:25
AB Komisyonu Başkanı korona oldu!

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan bir kişiyle toplantıya katıldığı için kendisini tecrit ettiğini duyurdu.

Von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dün Kovid-19 testi pozitif çıkan bir kişiyle geçen hafta salı günü aynı toplantıya katıldığını belirtti.

"Yürürlükteki kurallar gereği kendimi yarın sabaha kadar tecrit ediyorum." ifadesini kullanan von der Leyen, perşembe günü test yaptırdığını ve bunun sonucunun negatif çıktığını bildirdi. Von der Leyen, bugün yeniden test yaptırdığını ve sonucunu beklediğini kaydetti.

Von der Leyen, Kovid-19 testi pozitif çıkan kişinin kim olduğu hakkında bilgi vermedi. AB Komisyonu Başkanı, geçen hafta perşembe ve cuma düzenlenen AB Liderler Zirvesi'ne de katılmıştı.

AB yönetiminden daha önce de AB Konseyi Başkanı Charles Michel, koruma ekibinden bir kişinin Kovid-19'a yakalanması nedeniyle bir hafta karantinada kalmıştı. Ayrıca iki komisyon üyesi de yine benzer nedenlerle karantinaya girdiklerini duyurmuştu.

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