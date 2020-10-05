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23 Milyon dolarlık tuvalet taşıyan uzay aracı adrese ulaştı!

NASA tarafından gönderilen ve 23 milyon dolarlık tuvalet taşıyan Cygnus uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) ulaştı.

Teknoloji / 05 Ekim 2020 Pazartesi 13:41
23 Milyon dolarlık tuvalet taşıyan uzay aracı adrese ulaştı!

NASA tarafından gönderilen, çeşitli kargo malzemeleri ve 23 milyon dolar değerinde tuvalet taşıyan Cygnus uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) ulaştığı bildirildi.

Uzayda turp yetiştirecekler

2 Ekim'de fırlatılan ve taşıdığı yiyecek ve temel ihtiyaçlar başta olmak üzere bilimsel deneyler için ekipman ve çeşitli cihazlar taşıyan Cygnus, söz konusu kargo malzemelerini ISS’ye aktarmayı amaçlıyor. Bunların dışında bir turp yetiştirme kabı ve istasyonun dış yüzeyindeki görüntüleri kaydedecek panoramik kamera taşıyan Cygnus, taşıdığı bir yük ile de dikkat çekti.

23 milyon dolarlık tuvalet

Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşan Cygnus, NASA'nın Evrensel Atık Yönetim Sistemi (UWMS) adını verdiği 23 milyon dolar değerinde bir tuvaleti de hedefine ulaştırmayı başardı. Deneme amaçlı olarak Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilen tuvalet, NASA tarafından sıfır yerçekimine uygun şekilde hazırlandı.

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