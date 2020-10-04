Umre ziyaretleri başladı

Suudi Arabistan, korona virüs önlemleri kapsamında yaklaşık 7 aydır durdurduğu umre ziyaretlerine kademeli olarak yeniden başladı.



Umre yapmak isteyen Müslümanlar ise Mekke'deki Mescid-i Haram'a akın etti. İlk grup Müslüman, sosyal mesafe kuralına uyarak umre ibadetini yerine getirmeye başladı.



Suudi Hac ve Umre Bakanlığı yaptığı açıklamada, daha önce açıklanan ilk aşamaya göre yurt içinden günde 6 bin kişiye umre izni verileceğini duyurdu. Bakanlık, 6 bin kişinin 6 gruba bölüneceğini ve her gruba umre ibadetini tamamlamak için 3 saat süre verileceğini belirtti.



Suudi yetkililer ise, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında umre ziyaretleri için başvuruların sadece umre uygulaması üzerinden kabul edileceğini belirterek, 'Umre başvurularını 18-65 yaş arası insanlar yapabilir' dedi.



Umre ziyareti sırasında korona virüs nedeniyle umrecilerin Kabe ve Haceru'l Esved'e ulaşmasının ve dokunmasının engelleneceği belirtildi. Umrecilere zemzem suyunun kapalı kutular içinde verileceği ve Kabe'nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram'ın günde 10 kez dezenfekte edileceği aktarıldı. Kaynak : İHA

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