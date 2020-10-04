USD (Alış - Satış) : 7,88 - 7,89 EURO (Alış - Satış) : 9,29 - 9,30

Umre ziyaretleri başladı

Suudi Arabistan’da korona virüs nedeniyle yaklaşık 7 ay durdurulan umre ziyaretleri, bu geceden itibaren yeniden başladı.

Güncel / 04 Ekim 2020 Pazar 08:24
Umre ziyaretleri başladı
Video için tıklayın

Suudi Arabistan, korona virüs önlemleri kapsamında yaklaşık 7 aydır durdurduğu umre ziyaretlerine kademeli olarak yeniden başladı.

Umre yapmak isteyen Müslümanlar ise Mekke'deki Mescid-i Haram'a akın etti. İlk grup Müslüman, sosyal mesafe kuralına uyarak umre ibadetini yerine getirmeye başladı.

Suudi Hac ve Umre Bakanlığı yaptığı açıklamada, daha önce açıklanan ilk aşamaya göre yurt içinden günde 6 bin kişiye umre izni verileceğini duyurdu. Bakanlık, 6 bin kişinin 6 gruba bölüneceğini ve her gruba umre ibadetini tamamlamak için 3 saat süre verileceğini belirtti.

Suudi yetkililer ise, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında umre ziyaretleri için başvuruların sadece umre uygulaması üzerinden kabul edileceğini belirterek, 'Umre başvurularını 18-65 yaş arası insanlar yapabilir' dedi.

Umre ziyareti sırasında korona virüs nedeniyle umrecilerin Kabe ve Haceru'l Esved'e ulaşmasının ve dokunmasının engelleneceği belirtildi. Umrecilere zemzem suyunun kapalı kutular içinde verileceği ve Kabe'nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram'ın günde 10 kez dezenfekte edileceği aktarıldı. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

Suudi Arabistan

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

KIZLAR İÇİN ALINAN BAŞLIK Ve SÜT PARALARININ TARİHİ VE İSLAM'DAKİ YERI

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

KÜRESELCİLERİN YENİ PLANI GAZZE DEVLETİ!

Kürşad Berkkan
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Av. Arb. Selçuk ENER

MOBBİNG NEDİR?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Latif Şimşek

DAHİLİ VE HARİCİ BEDHAHLAR!

Latif Şimşek
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı