Türkiye'den Ermenistan'a çok sert tepki!

Dışişleri Bakanlığı, Gence'ye düzenlenen saldırı sonrasında ''Ermenistan bölgesindeki barış ve istikrarın önündeki en büyük engeldi'' açıklamasında bulundu. ''Ermenistan’ın, Gence’de sivil halkı hedef alan bugünkü saldırıları, Ermenistan’ın hukuk tanımaz tutumunun yeni bir tezahürüdür'' ifadelerine de yer verdi.