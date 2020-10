Trump'ın durumu hakkında çelişkili açıklamalar

Koronavirüse yakalanan ve önceki gün hastaneye kaldırılan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın doktoru Cumartesi günü geç saatlerde yaptığı açıklamada Trump'ın "önemli ilerleme" kaydettiğini, ancak "henüz tehlikeden çıkmadığını" söyledi.



Cumartesi günü, Beyaz Saray'dan başkanın durumu hakkında çelişkili ifadeler geldi.



Cumartesi günü geç saatlerde yayınlanan dört dakikalık mesajda, kıravatsız bir ceket ve gömlek giymiş olan Trump, tedavi gördüğü Washington DC yakınlarındaki Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'ndeki doktorlara ve hemşirelere teşekkür etti.



"Kendimi pek iyi hissetmiyordum"

"Buraya geldim, kendimi pek iyi hissetmiyordum, şimdi çok daha iyiyim," dedi ve daha sonra ekledi: "Önümüzdeki birkaç gün içinde gerçek sınav bu sanırım. Önümüzdeki birkaç gün."



Trump bir an önce seçim kampanyasına geri dönmek istediğini söyledi.



"Bu koronavirüsü yeneceğiz"

"Geri döneceğim. Sanırım yakında geri döneceğim. Kampanyayı başladığı şekilde bitirmeyi dört gözle bekliyorum" dedi ve ekledi:



"Bu koronavirüsü ya da ona her ne demek istiyorsanız onu yeneceğiz. Ve onu çok iyi yeneceğiz."



Durumu hakkında ne biliyoruz?

Cumartesi günü ardı ardına yapılan açıklamalar ABD Başkanı'nın durumu hakkında karışık bir tablo çizdi, ancak Trump'ın doktoru Dr. Sean Conley'den gelen son güncelleme şöyle diyor:



"Durum henüz tehlikeden çıkmamış olsa da, ekip başkanın durumu hakkında ihtiyatlı bir iyimserlik içinde."



Başkan'ın yatırıldığı Walter Reed hastanesinin dışında Cumartesi sabahı daha önce yapılan bir güncellemede, Dr Conley, Trump'a fazladan oksijen verilmediğini ve 24 saattir ateşi olmadığı söylemişti.



Beyaz Saray kötü tablo çizdi

Ancak Beyaz Saray'ın Genel Sekreteri Mark Meadows'un o basın toplantısından sonra gazetecilere verdiği yorumlar çok daha kötü bir tablo ortaya koydu:



"Başkanın son 24 saatteki hayati değerleri çok endişe vericiydi ve önümüzdeki 48 saat bakımı açısından kritik olacak," dedi ve ekleyerek: "Tam bir iyileşme için hala net bir yolda değiliz."



Amerika basınında yer alan kulis bilgilerine göre Trump bu açıklamadan hoşlanmadı. Bunun üzerine Meadows'tan bir açıklama daha geldi:



"Dün (Cuma) sabahı, birkaçımızı tanıdığım doktor ve ben çok endişeliyken inanılmaz gelişmeler kaydettiğini söyledi. ".



Trump'ın "ateşi olduğunu ve kandaki oksijen seviyesinin hızla düştüğünü" söyledi.



"Beyaz Saray'da ek oksijen aldı"

Kaynaklar, ABD medyasına, Trump'ın Beyaz Saray'da ek oksijen aldığını söyledi.



Cumartesi sabahı yapılan basın toplantısında Dr Conley, defalarca sorgulanmasına rağmen başkanın oksijen kullanıp kullanmadığını söylemeyi reddetmiş, "Şu anda yok ve dün takımla birlikte, hepimiz buradayken oksijen kullanmıyordu" demişti.



74 yaşında bir erkek ve obez olarak kategorize edilen başkan, Covid-19 için daha yüksek risk kategorisinde.



Trump nasıl tedavi ediliyor?

Şimdiye kadar deneysel bir ilaç kokteyli enjeksiyonu ve iki doz antiviral ilaçlar ile tedavi edildi.



Trump'ın ekibi, başkanın öğleden sonrasının çoğunu "iş yapmak ve odasının içinde zorlanmadan hareket etmekle" geçirdiğini söyledi.



First Lady Melania Trump'ın durumu iyi olduğu söyleniyor ve First Lady Beyaz Saray'da dinlenmeye devam ediyor.



Başkan'ın etrafındaki pozitif vakalar artıyor

First Lady Melania Trump da dahil olmak üzere, başkanın etrafındaki bazı yetkililer de pozitif test sonucu aldı.



Birçoğu geçen hafta sonu Amy Coney Barrett'in Yargıtay hakimi olarak aday gösterilmesi üzerine kalabalık bir Beyaz Saray etkinliğine katılmıştı. Beyaz Saray'da şimdi olası bir "süper yayıcı olay" olarak inceleniyor.



ABD medyasına göre, son pozitif test sonucu, Trump'ın yakın kişisel asistanı Nicholas Luna için geldi.