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Sağlık Bakanlığı düğmeye bastı! 15 Ekim'de yeni bağışıklık haritası

Koronavirüs vaka sayılarında artış sürerken, Sağlık Bakanlığı Türkiye genelindeki bağışıklık haritasını çıkarmak için ikinci kez harekete geçti. Bakanlık 15 Ekim'den itibaren rastgele antikor testi yapacak.

Güncel / 04 Ekim 2020 Pazar 08:41
Sağlık Bakanlığı düğmeye bastı! 15 Ekim'de yeni bağışıklık haritası

Toplumdaki bağışıklık oranı ölçülecek. Ayrıca dünya genelinde belirtisiz hastaların sayısı üzerinde de tartışmalar yapılıyor. Oran bazı ülkelerde yüzde 20, bazılarında ise 40 olarak belirlendi. İstanbul'da ise oranın yüzde 25'e ulaştığı tahmin ediliyor. Bağışıklık oranı yüzde 50'yi geçerse salgının 'pandemi' olmaktan çıkacağı ifade ediliyor.

KOCA'DAN YERLİ AŞI MÜJDESİ
Bu arada Tekirdağ'daki laboratuvarda inceleme yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 13 yerli aşıdan 3'ünde hayvan testlerinin başarıyla tamamlandığı, insan üzerinde deneme aşamasına geçildiği müjdesini verdi.

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