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Prof. Canan Karatay'dan corona virüse karşı yeni öneri

Yeni tip Koronavirüs salgınının başında kelle-paça tavsiye etmesiyle gündeme gelen İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'dan 7 ay sonra “Koronavirüs'e karşı sabah akşam karbonatlı suyla gargara yapın” tavsiyesi geldi.

Sağlık / 04 Ekim 2020 Pazar 10:51
Prof. Canan Karatay'dan corona virüse karşı yeni öneri

Uluslararası D Vitamini Konseyi üyesi olduğunu anlatan Canan Karatay, “D vitamininin bağışıklık sistemini güçlendirdiği, hastalıklarla da savaştığı gösterildi. Güneşten de alınabiliyor. Hastalıklı kişilerde, bilhassa virüs ve bakteri enfeksiyonu olanlarda D vitamini yüksek olduğu zaman hastalanmıyorlar, hastalansalar da çok hafif atlatıyorlar” dedi.

"D ve C vitaminini vücudunuzda yüksek tutun"
Canan Karatay diğer tavsiyelerini ise şöyle sıraladı:

“2012'de yapılan bir çalışma, C vitamininin hakikaten akciğerlere birikmiş sıvıyı temizlediğini gösterdi. Koruyucu olarak bütün hekimlerimizin, sağlık çalışanlarımızın ve halkımızın, vücutlarında D ve C vitaminini yüksek tutmalarını her zaman öneriyorum.

Hiçbir virüs alkali denilen ortamda yaşamaz, bu yıllardır söylenen bilimsel bir gerçektir.

Bütün arkadaşlarıma, sağlık kurumlarında çalışan herkese ve vatandaşlara sabah-akşam karbonatlı suyla gargara yapmalarını öneriyorum.

El yıkamak, uyku ve sıvı almak çok önemli.

C vitaminini ağızdan almak çok önemli.

Ayda bir mutlaka D vitamini yaptırıyoruz. Bunlar virüslere karşı çok önemli. Deniz ve tuzlu su da çok önemli."

D Vitamini

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