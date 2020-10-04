Pınar cinayetinde bomba iddialar!

Pınar Gültekin cinayetinde katilin cinayete yardım ettiği iddia edilen kardeşi Mertcan Avcı'nın ise gecenin ilerleyen saatlerinde aile üyelerini sık sık aradığı belirlendi. Mertcan Avcı'nın sır görüşmelerin içeriğini hatırlamadığını belirtmesi dikkat çekti. Mertcan Avcı ifadesinde 'Araçlar babama ve ortaklarına ait' dedi. Aile üyelerinin cinayette delil kararttığı iddiaları araştırılıyor. İşte çarpıcı son dakika bilgisi ve detaylar:



MOBESEDEN TESPİT



* Soruşturmayı yürüten Jandarma olay günü cinayetin yaşandığı bağ evine giden bazı şüpheli araçlar tespit etti. MOBESE kameralarından tespit edilen araç plakaları katilin kardeşi Mertcan Avcı'ya soruldu. 48 ADJ ..., 48 EC ... ve 48 AV ... plakalı araçların birinin Cemal Metin Avcı, diğerinin babası Selim Avcı, diğer aracın ise ortaklarının kullandığını kaydetti.



'O BÖLGEDEN BEN GEÇMEDİM' DEDİ



* Soruşturmayı yürüten jandarmanın Avcı'ya, '16 Temmuz günü saat 15:31'de Kireç Sanayi Mobese'den Yayla Bağevi Bölgesi'ne 48 EC ... plakalı araca benzer Mercedes marka aracın geçiş yaptığı, bu araçla siz mi geçiş yaptınız?' sorusunu yöneltti. Avcı ise bu soruya '48 EC ... plakalı araç ile o bölgeden bağ evine ben geçiş yapmadım. Bu araçla kimin geçtiğini bilmiyorum' cevabını vermesi dikkat çekti.



* Jandarma ise devamında '16 Temmuz günü saat 16:30'da Kireç Sanayi Mobese'den Sanayi Bölgesi'ne 45 AV ... plakalı araca benzer bir aracın geçiş yaptığı, bu araçla siz mi geçtiniz?' sorusunu sordu. Avcı ise bu soruya 'Ben geçiş yapmadım. Şükrü Gökhan O.'nun kayınvalidesi Karabağlar Mahallesi'nde oturuyor. Şükrü Gökhan O.'nun oğlu bazen anneannesine yemek yemeye gidiyor. O olabilir' şeklinde cevapladı.



'HATIRLAMIYORUM' DEDİ!



* Avcı ağabeyinin kendisini Karabağlar Mahallesi'ndeki bağ evine çağırdığını, kendisinin buraya turuncu renkli elektrikli bisiklet ile gittiğini kaydetmesi dikkat çekti. Ayrıca jandarma kardeş Avcı'ya '16 Temmuz günü Pınar'ın bağ evine getirildiği saat olduğu değerlendirilen saat 15:14'te sizi aradığı belirlendi. Görüşmenin içeriğini hatırlıyor musunuz?' sorusunu yöneltti. Avcı'nın da buna hitaben 'Hatırlamıyorum, konuşmalarında bir gariplik sezmedim' dediği anlaşıldı.



CİNAYET SONRASI GECE ANNESİ ARAMIŞ



* Jandarma, cinayetin işlendiği günün gecesi Mertcan Avcı'nın aile üyeleri ile sık sık görüştüğünü üstelik görüşmelerin gecenin ilerleyen saatlerinde yapıldığını belirledi. 17 Temmuz'da 01:54'te annesi Ayten Avcı'nın Mertcan'ı aradığını tespit etti. Bu görüşmenin içeriğini sorduğu Mertcan'ın cevaben 'Hatırlamıyorum. Cüce Bar'da abim ile oturuyorduk' cevabını verdiği görüldü. Annesi Ayten Avcı'nın kendisini aynı gece 02:52'de aradığı, bunun detaylarının ne olduğunun sorulduğunda ise Mertcan'ın cevaben 'Görüşme içeriğini hatırlamıyorum. Ben o saatlerde Cüce Bar'da temizlik yapıldığı için elemanların başını bekliyordum. Annem de evdeydi. Abim de yanımdaydı. Ben 03:00 civarı evime döndüm' dediği anlaşıldı.



BİRLİKTE DELİL Mİ KARARTTILAR?



* Mertcan Avcı'nın görüşme içeriği dışında tüm detayları hatırlaması da dikkat çekici bulundu. Buna göre, cinayeti aile üyelerinin bildiği ve delilleri birlikte kararttıkları iddiası üzerine yoğun bir araştırma başlatıldı.



TEK BAŞINA İŞLENMİŞ OLAMAZ



Daha önce soruşturmanın genişletilmesi yönünde dilekçe veren Gültekin'in ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir: Bütün kamuoyu ve soruşturma dosyası yalnızca bir faile odaklanmışken biz sürecin başından beri soruşturma dosyasına sunduğumuz bütün dilekçelerde bu cinayetin tek başına işlenemeyeceğini, delillerin tek başına karartılmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu ifade etmiştik.



Cemal Metin Avcı'ya cinayet işlenirken ya da suç delillerinin gizlenip yok edilirken yardım eden aile üyelerinden başkaca faillerin de olduğunu söylemiştik. Buna ilişkin sinyal verilerinin, HTS baz sinyal raporlarının alınması, civardaki kamera kayıtları-MOBESE kayıtlarının incelenmesi, tarafların parmak izi, kan, kıl numunelerinin üzerinden genetik inceleme yapılması gibi birçok talebi sunmuştuk.



Soruşturmanın genişletilmesi ve taleplerimizin kabul doğrultusunda toplanan delillerle suç delillerini gizleyen-yok eden kardeş Mertcan Avcı da tutuklandı. Bu da bizim iddialarımızın ve taleplerimizin ne kadar yerinde olduğunu ortaya çıkarmış oldu.