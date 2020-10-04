USD (Alış - Satış) : 7,88 - 7,89 EURO (Alış - Satış) : 9,29 - 9,30

New York'ta 9 mahalle tekrar kapatılacak

ABD’nin New York eyaletinin bazı bölgelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka artışı nedeniyle okulların ve temel ihtiyaç olmayan işyerlerinin tekrar kapatılması kararı alındı.

Dünya / 04 Ekim 2020 Pazar 20:57
New York'ta 9 mahalle tekrar kapatılacak

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, basın toplantısında, son bir haftada vaka sayısı artışı yüzde 3'ün üzerinde bulunan 9 bölgenin çarşamba gününden itibaren kapatılacağını duyurdu.
 
De Blasio, 'Buradaki amaç durumu kontrol altına alarak daha büyük ikinci Kovid-19 dalgasının önüne geçmek.' ifadelerini kullandı.
 
Kapatmanın 2 ila 4 hafta sürebileceğini belirten de Blasio, şehirde büyüyen bir sorun olarak gördükleri diğer 11 ek alanı daha yakından izlediklerini söyledi.
 
Brooklyn'de 6, Queens'te 2 ve Far Rockaway'de 1 mahalleyi kapsayan plana göre, devlet ve özel okullar, kreşler ve asli ihtiyaç olmayan işyerleri kapalı tutulacak.
 
Restoranlar yalnızca içeriden teslim almak kaydıyla sipariş veya dışarıya paket servisi şeklinde hizmet verebilecek.
 
New York'ta, Kovid-19 salgını nedeniyle daha önce iki kez ertelenen devlet okulları perşembe günü kapılarını eğitim öğretime açmıştı.
 
 
Kentte hazirandan beri günlük Kovid-19 vaka artışı yüzde 3'ün altında bulunduğu için Dünya Sağlık Örgütü (DSO) standartlarına göre okulların açılabileceği güvenli bölge konumunda görünüyordu.
 
ABD'deki en geniş okul sistemine sahip New York'ta 1800'den fazla okul ve 1 milyonun üzerinde öğrenci bulunuyor.
 

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

KIZLAR İÇİN ALINAN BAŞLIK Ve SÜT PARALARININ TARİHİ VE İSLAM'DAKİ YERI

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

KÜRESELCİLERİN YENİ PLANI GAZZE DEVLETİ!

Kürşad Berkkan
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Av. Arb. Selçuk ENER

MOBBİNG NEDİR?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Latif Şimşek

DAHİLİ VE HARİCİ BEDHAHLAR!

Latif Şimşek
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı