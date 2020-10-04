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MSB'den Ermenistan'a kınama

Ermenistan'ın sivilleri hedef alması tüm dünyada tepki çekti. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) da Ermenistan'ın saldırılarını kınayan bir mesaj yayınladı.

Siyaset / 04 Ekim 2020 Pazar 16:33
MSB'den Ermenistan'a kınama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Uluslararası hukukun açık ihlali olan ve sivil kayıplara yol açan Ermeni saldırısını şiddetle kınıyoruz. Çocuk, kadın, yaşlı demeden Hocalı'da katliam yapan Ermenistan 30 yıl önce nasılsa bugün de bölgede barış ve huzurun tesisine engel olmaktadır"
 
"DERHAL BÖLGEYİ TERK ETMELİDİR"
 
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Masum sivilleri hedef alan Ermeni teröristlerle iş birliği yapan PKK-YPG'li teröristler, derhal bölgeyi terk etmelidir."
 
953 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

 
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Terör örgütüne yönelik icra edilen başarılı operasyonlarda 128'i eylülde olmak üzere yılbaşından bu yana 953 terörist etkisiz hale getirildi.

"MSB: "(FETÖ ile mücadele) 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar 20 bin 312 personel ihraç edildi, 3 bin 798'i hakkında adli ve idari süreç devam ediyor. FETÖ ile mücadele ilgili kurumlarla koordineli olarak elde edilecek yeni bilgi, belge ve veriler ışığında kararlılıkla sürdürülecektir."
 

Ermenistan

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