MSB: Cebrail kenti işgalden kurtarıldı

Azerbaycan Ordusu ilerleşiyini sürdürüyor. MSB'den yapılan yapılan paylaşımda Karabağ bölgesinde kritik öneme sahip Cebrail kentini de işgalden kurtarıldığı açıklandı.



MSB'nin paylaşımında bilginin Azerbaycan güvenilir kaynaklarından alındığı belirtilerek, "Azerbaycan ordusu Büyük Mercanlı, Maralyan ve Şeybey köylerinden sonra Karabağ bölgesinde kritik öneme sahip Cebrail kentini de işgalden kurtardı" denildi.

