Kritik Libya görüşmesi sonrası açıklama

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşen kabulde, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Türkiye'nin tam bir dayanışma içinde Libya 'nın yanında olmaya devam edeceğini belirterek, Libya 'nın tek meşru temsilcisi olan Ulusal Mutabakat Hükümeti ile ilişkileri güçlendirme gayreti içinde olduklarını ifade etti.Türkiye ve Libya arasında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Birleşmiş Milletler tarafından da tescil edilmesinin sevindirici bir gelişme olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya 'nın istikrarı ve Libyalıların refahı için her türlü desteği sürdürmeye hazır olduklarını vurguladı.