İlham Aliyev: Cebrail şehri ve 9 köy işgalden kurtarıldı

Ateşkes için tek şart var

Kendisine operasyonlar için zaman verin diyenlere de tepki gösteren Aliyev, "Onlara zaman verelim de güç toplayıp bize saldırmalarını mı bekleyelim?' şeklinde konuştu. 'Biz hak yolundayız, ata yurdumuzu kurtarıyoruz' ifadelerini kullanan Aliyev, "Ermenistan’ı iti kovalar gibi kovduk." dedi.

'Azerbaycan tarih yazıyor'

'Halkımızın ve devletimizin yeni tarihini yazıyoruz.' ifadelerini kullanan Aliyev, "Ermeniler tarafından yıkılan camilerimizi yenileyeceğiz." dedi.

Azerbaycan tarihinin şerefli anlarını yaşadıklarını dile getiren Aliyev, "Bütün Azerbaycan halkını ve askerlerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Önemli noktalar kurtarıldı

Dün Madagiz ve 7 bölgenin kurtarılmasının ardından bugün de 23 Ağustos 1993'de Ermenistan tarafından işgal edilen ve kritik öneme sahip Cebrail'le birlikte bazı köyler işgalden kurtarıldı.