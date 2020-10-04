İlham Aliyev: Cebrail şehri ve 9 köy işgalden kurtarıldı

Azerbaycan
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bugünkü yaşanan sıcak gelişmelerin ardından ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirdi. Ateşkes için tek şartın olduğunu söyleyen Aliyev, "Ermenistan
, işgal ettiği Azerbaycan
topraklarından çekilirse ateşkes sağlanabilir.' dedi.
Kendisine operasyonlar için zaman verin diyenlere de tepki gösteren Aliyev, "Onlara zaman verelim de güç toplayıp bize saldırmalarını mı bekleyelim?' şeklinde konuştu. 'Biz hak yolundayız, ata yurdumuzu kurtarıyoruz' ifadelerini kullanan Aliyev, "Ermenistan’ı iti kovalar gibi kovduk." dedi.
'Halkımızın ve devletimizin yeni tarihini yazıyoruz.' ifadelerini kullanan Aliyev, "Ermeniler tarafından yıkılan camilerimizi yenileyeceğiz." dedi.
Azerbaycan
tarihinin şerefli anlarını yaşadıklarını dile getiren Aliyev, "Bütün Azerbaycan
halkını ve askerlerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
Önemli noktalar kurtarıldı
Dün Madagiz ve 7 bölgenin kurtarılmasının ardından bugün de 23 Ağustos 1993'de Ermenistan
tarafından işgal edilen ve kritik öneme sahip Cebrail'le birlikte bazı köyler işgalden kurtarıldı.