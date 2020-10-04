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İlham Aliyev: Cebrail şehri ve 9 köy işgalden kurtarıldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham "Aliyev Cebrail şehri ve 9 köy işgalden kurtarıldı" dedi.

Dünya / 04 Ekim 2020 Pazar 18:51
İlham Aliyev: Cebrail şehri ve 9 köy işgalden kurtarıldı

Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarının 8'nci gününde erken saatlerde Ermenistan, Gence şehrinde sivillere yönelik saldırı gerçekleştirdi. Azerbaycan ise Ermenistan'ın işgal ettiği ve kritik bir öneme sahip Cebrail'de ve birçok köyde kontrolü ele geçirdi. Ulusa sesleniş konuşmasında çatışmalara ilişkin gelişmeleri aktaran Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan için 'İti kovar gibi kovduk.' ifadelerini kullandı.
 
Ateşkes için tek şart var
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bugünkü yaşanan sıcak gelişmelerin ardından ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirdi. Ateşkes için tek şartın olduğunu söyleyen Aliyev, "Ermenistan, işgal ettiği Azerbaycan topraklarından çekilirse ateşkes sağlanabilir.' dedi.

Kendisine operasyonlar için zaman verin diyenlere de tepki gösteren Aliyev, "Onlara zaman verelim de güç toplayıp bize saldırmalarını mı bekleyelim?' şeklinde konuştu. 'Biz hak yolundayız, ata yurdumuzu kurtarıyoruz' ifadelerini kullanan Aliyev, "Ermenistan’ı iti kovalar gibi kovduk." dedi.
 
'Azerbaycan tarih yazıyor'
'Halkımızın ve devletimizin yeni tarihini yazıyoruz.' ifadelerini kullanan Aliyev, "Ermeniler tarafından yıkılan camilerimizi yenileyeceğiz." dedi.
 
Azerbaycan tarihinin şerefli anlarını yaşadıklarını dile getiren Aliyev, "Bütün Azerbaycan halkını ve askerlerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
 
Önemli noktalar kurtarıldı
Dün Madagiz ve 7 bölgenin kurtarılmasının ardından bugün de 23 Ağustos 1993'de Ermenistan tarafından işgal edilen ve kritik öneme sahip Cebrail'le birlikte bazı köyler işgalden kurtarıldı.

ErmenistanAzerbaycan

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