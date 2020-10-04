Ermenistan Gence'yi vurdu!

Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın ikinci büyük ve tarihi kenti Gence'yi füzelerle vurdu. İlk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 4 kişi de ağır yaralı. Bölge kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Kentte başka noktaların hedef alınabileceğini tehlikesine karşı valilik güvenlik toplantısı yaptı. Yapılan incelemelerde füzenin Ermenistan sınırından atıldığı belirlendi. Bölgede insanlar endişeli.



Ermenistan, Azerbaycan'ın Gence kentine füzeyle saldırdı. İlk belirlemelere göre, 3 kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi de ağır yaralandı. Azerbaycan ordusu, saldırıya karşılık verdi.



DIŞİŞLERİ'NDEN SERT TEPKİ



Dışişleri Bakanlığı da, 'Bu saldırılar (Gence),Ermenistan'ın içine düştüğü çaresizliğin ve insanlık suçu işlemekten geri kalmayacağının göstergesidir' açıklamasında bulundu.



Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 'Ermenistan´ın, Azerbaycan´ın ikinci büyük kenti Gence´de sivil halkı hedef alan bugünkü saldırıları, Ermenistan´ın hukuk tanımaz tutumunun yeni bir tezahürüdür. Bu saldırıları kınıyoruz.



İşgal ettiği Azerbaycan topraklarında yenilgiyle yüzleşen Ermenistan, başta Cenevre Sözleşmeleri olmak üzere insancıl hukukun tüm ilkelerini ihlal ederek, işgal ettiği için çatışmalara sahne olan bölgelerin ötesinde de sivil yerleşim alanlarına saldırmaktadır. Bu saldırılar, Ermenistan´ın içine düştüğü çaresizliğin ve yasadışı işgalini sürdürmek için insanlık suçu işlemekten geri kalmayacağının göstergesidir. Baştan beri söylediğimiz üzere, Ermenistan bölgedeki barış ve istikrarın önündeki en büyük engeldir.'



Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da 'Ermeni tarafının Gence kentindeki askeri tesislerin bombardımanı iddiasına ilişkin yaydığı bilgiler kışkırtıcı ve yanlıştır. Düşman ateşi sonucunda siviller, sivil altyapı ve eski tarihi binalar hasar gördü' denildi.



Azerbaycan ordusunun, Magadiz'i dün Ermeni işgalinden kurtarmasının ardından sokaklara akın eden halk, gece boyunca Magadiz zaferini havai fişeklerle kutladı.



Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgalindeki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonu başarılı bir şekilde sürdürüyor. Azerbaycan askerlerinin operasyonu kapsamında Magadiz dün Ermeni işgalinden kurtarıldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, daha sonra yaptığı açıklamada Magadiz isminin tarihi ismi olan Sukavuşan olarak değiştirildiğini söyledi. Zafer haberinin ardından Azerbaycan halkı, kutlama için sokaklara ve balkonlarına akın etti.



Sokaklara inen vatandaşlar, “Karabağ bizimdir, bizim kalacak”, “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” sloganları attı. Havai fişeklerin patlatıldığı kutlama sırasında sokaklara akın eden vatandaşlar zafer şarkıları söyledi. Kutlamalara evlerinden ve balkonlarından katılan vatandaşlar ise, ışıkları söndürüp açarak görsel bir şölen gerçekleştirdi. Balkonlarından ıslıklar çalan Azerbaycan halkı, Azerbaycan askerlerini dakikalarca alkışladı.



AZERİ ASKERLERDEN TANK ÜZERİNDE ZAFER ŞARKISI



Azerbaycan, Ermenistan işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı operasyonları sürdürürken, Ermenistan askerlerinin kaçarken bıraktığı tank ve teçhizatlara Azerbaycan askerleri tarafından el konuluyor. Azerbaycan askerleri, dün kurtardıkları bölgede bulunan Ermenistan'a ait tankın üzerine çıkarak zafer şarkısı söyledi.



Ermenistan'a ait tankın üzerine Azerbaycan bayrağını dalgalandıran Azerbaycan askerleri, coşku ile “Yaşa Azerbaycan” şarkısını söyledi. Yerel televizyon kanalı İTV tarafından çekilen bu görüntülerde Azerbaycan askerlerinin moralinin yüksek olduğu görülüyor.

Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.