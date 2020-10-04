Ermenistan'dan, Mingaçevir kentine füzeli saldırı

Azerbaycan
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan
'ın Mingaçevir kentine füze saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Mingaçevir'de su rezervi ve elektrik santrali bulunuyor...
Cebrail kontrol altına alındı
Ermenistan
bugün de Azerbaycan
'ın 'nci büyük şehri olan Gence şehrine saldırı düzenlemişti. Saldırıda 24 sivil hayatını kaybederken, 74 kişi de yaralanmıştı. Azerbaycan
ise bugün gerçekleştirilen operasyonda kritik bir öneme sahip Cebrail'in Ermenistan
işgalinden kurtarıldığını açıklamıştı.
Öte yandan İlham Aliyev akşam saatlerinden gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında Ermenistan
'ın Karabağ'dan çekilmesi şartıyla çatışmaların biteceğini söyledi.