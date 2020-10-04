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Emine Erdoğan'dan alkışlanacak hareket...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü münasebetiyle, İstanbul’da bir hayvan barınağını ziyaret ederken, ’Leblebi’ isimli engelli bir köpeği de sahiplendi.

Yaşam / 04 Ekim 2020 Pazar 10:59
Emine Erdoğan'dan alkışlanacak hareket...

Emine Erdoğan, '4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü' kapsamında Fatih'teki Yedikule Hayvan Barınağı'nı ziyaret etti. Barınağa kedi ve köpekler için mama, yorgan ve battaniye desteğinde bulunan Erdoğan, 'can dostlarla' yakından ilgilendi. Barınakta kalıcı yuvalarını bekleyen çok sayıda hayvanın yaşamlarına ve barınağa getiriliş hikayelerine dair incelemelerde bulunan Erdoğan, Leblebi isimli engelli bir köpeği de sahiplendi. Emine Erdoğan, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'ne dair sosyal medya üzerinden şu mesajı paylaştı:

“Barınaklar, onlara yuva verecek ya da koruyucu aile olabilecek insanları bekleyen dostlarımızla dolu. Lütfen evcil hayvanları satın almayalım, sahiplenelim. Etrafımızdaki hayvanlara 1 kap su 1 kap mama vererek yaşamlarına yardımcı olalım. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun. Dün Yedikule Hayvan Barınağını ziyaret ettim. Büyük bir vicdani sorumluluğu sırtlanmış tüm barınak gönüllülerini yürekten tebrik ediyorum. Sayılarının artmasını diliyor, herkesi gönüllü olmaya davet ediyorum. Bu iyilikler insanın merhametinin ne kadar engin olabileceğini gösteriyor. Meclisimizin, yeni yasama yılında hayvanlara haklarını eksiksiz teslim ederek tüm vicdanları rahatlatacak yasayı bir an önce çıkarmasını temenni ediyorum. Leblebi, bu barınağın canlarından. Dört kere ameliyat olmuş. Hayvan severler ondan, o hayattan vazgeçmemiş. Leblebi artık bize emanet. Yeni yuvası, bahçemiz olacak. Barınaklardaki tüm hayvanların, en kısa zamanda çok sevilecekleri yuvaları olmasını diliyorum.” Kaynak : İHA

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