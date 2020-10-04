Dayakçı baba hakkında flaş karar

Mersin'de yaşayan ve çocuklarına şiddet uyguladığı görüntülerle infiale neden olan 'dayakçı baba' tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde, Halil Y. adında bir şahıs , yaşları 16, 13 ve 9 olan üç çocuğuna şiddet uyguladı. Çocuklarına şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyaya yayılan baba emniyet ekipleri tarafından evinde gözaltına alındı.

'Dayakçı baba' tutuklandı

Gözaltına alınan Halil Y., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Halil Y, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.