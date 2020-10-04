Bakan Fahrettin Koca 4 Ekim koronavirüs hasta ve vefat sayılarını açıkladı!

Türkiye korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle hasta sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün koronavirüs hasta ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 4 Ekim corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, Türkiye'de 4 Ekim koronavirüs hasta ve vefat sayıları tablosu...



4 EKİM KORONAVİRÜS VERİLERİ



TEST SAYISI: 104.402

HASTA SAYISI:1.429

VEFAT SAYISI:57

İYİLEŞEN SAYISI:1.182



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün yapılan 104.402 test sonucunda 1.429 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız 1.475. Rehavete kapılmamalı ve tedbiri elden bırakmamalıyız. Birlikte tedbirlere uyarak virüse fırsat vermemeliyiz. Birlik olursak kazanan biz oluruz.