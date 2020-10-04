Azerbaycan askerlerinden, Ermenistan tankının üzerinde zafer şarkısı

Ermenistan’a ait tankın üzerine Azerbaycan bayrağını dalgalandıran Azerbaycan askerleri, coşku ile “Yaşa Azerbaycan” şarkısını söyledi.



Yerel televizyon kanalı İTV tarafından çekilen bu görüntülerde Azerbaycan askerlerinin moralinin yüksek olduğu görülüyor. Kaynak : İHA

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