AK Parti CHP'yi 8'e katladı!

İttifak ortağı MHP de yaklaşık 12 bin artışla üye sayısını 495 bin 644'e yükseltti. İYİ Parti ve HDP'nin de bir miktar üye aldığı bu dönemde, üyesi azalan tek parti CHP oldu. 2020'nin ilk dokuz ayında 18 yeni parti kurulurken, Türkiye'de faaliyetteki parti sayısı da 95'e ulaştı.



Söz konusu 95 partinin 21'inin hiç üyesi bulunmadığı tespit edilirken, 26 parti ise 100'den daha az üyeye sahip. Türkiye'de 13 milyon 648 bin 432 kişi, faaliyet gösteren herhangi bir siyasi partinin üye listesinde yer aldı.



Geçen yıl aralık ayında kurulan Gelecek Partisi 14 bin 209; geçtiğimiz mart ayında kurulan DEVA Partisi'nin ise 5 bin 157 üye kaydettiği belirlendi.



Yargıtay'ın verilerine göre Türkiye'nin en kalabalık teşkilatına sahip 12 partisi sırayla şöyle:



EN ÇOK ÜYESİ OLAN 12 PARTİ



AK Parti: 10 milyon 592 bin 23



CHP: 1 milyon 254 bin 652



MHP: 495 bin 644



Demokrat Parti: 437 bin 214



İYİ Parti: 306 bin 809



Saadet Partisi: 217 bin 441

Yeniden Refah Partisi: 80 bin 239

HDP: 39 bin 816

Genç Parti: 37 bin 270

DSP: 33 bin 388

BBP: 27 bin 330

Vatan Partisi: 19 bin 356