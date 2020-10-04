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AK Parti CHP'yi 8'e katladı!

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 1 Ekim tarihi itibarıyla partilerin üye sayılarını güncelledi. Buna göre son 2,5 ayda 296 bin 336 yeni üye kaydı yapan AK Parti'nin üye sayısı 10 milyon 592 bin 23'e yükselirken, en yakın rakibi CHP'yi 8'e katladı.

Siyaset / 04 Ekim 2020 Pazar 08:15
AK Parti CHP'yi 8'e katladı!

İttifak ortağı MHP de yaklaşık 12 bin artışla üye sayısını 495 bin 644'e yükseltti. İYİ Parti ve HDP'nin de bir miktar üye aldığı bu dönemde, üyesi azalan tek parti CHP oldu. 2020'nin ilk dokuz ayında 18 yeni parti kurulurken, Türkiye'de faaliyetteki parti sayısı da 95'e ulaştı.

Söz konusu 95 partinin 21'inin hiç üyesi bulunmadığı tespit edilirken, 26 parti ise 100'den daha az üyeye sahip. Türkiye'de 13 milyon 648 bin 432 kişi, faaliyet gösteren herhangi bir siyasi partinin üye listesinde yer aldı.

Geçen yıl aralık ayında kurulan Gelecek Partisi 14 bin 209; geçtiğimiz mart ayında kurulan DEVA Partisi'nin ise 5 bin 157 üye kaydettiği belirlendi.

Yargıtay'ın verilerine göre Türkiye'nin en kalabalık teşkilatına sahip 12 partisi sırayla şöyle:

EN ÇOK ÜYESİ OLAN 12 PARTİ

AK Parti: 10 milyon 592 bin 23

CHP: 1 milyon 254 bin 652

MHP: 495 bin 644

Demokrat Parti: 437 bin 214

İYİ Parti: 306 bin 809

Saadet Partisi: 217 bin 441
Yeniden Refah Partisi: 80 bin 239
HDP: 39 bin 816
Genç Parti: 37 bin 270
DSP: 33 bin 388
BBP: 27 bin 330
Vatan Partisi: 19 bin 356

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