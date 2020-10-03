Yunanistan'dan NAVTEX provokasyonu!

Doğu Akdeniz ve Ege'de Türkiye ile Yunanistan arasında gerilim sürüyor. Son zamanlarda karşılıklı diyalog çağrıları ile bir nebze daha düşen gerilim Yunanistan'ın NAVTEX provokasyonu ile artacak gibi görünüyor.



Bu sabah gelen son dakika haberine göre; Yunanistan, Türkiye'nin sorumluluk sahasını da kapsayan geniş bir alanda atış NAVTEX'i ilan etti.



NAVTEX'in 6-8 Ekim tarihleri arasında Doğu Akdeniz'de yapılacağı bildirildi.



GÖZLER TÜRKİYE'YE ÇEVRİLDİ



A Haber muhabiri Rüya Akkuş, Yunanistan'ın NAVTEX provokasyonu sonrası detayları canlı yayında aktardı. Akkuş, Türkiye'nin Yunanistan'ın NAXTEX ilan ettiği alanda çalışma ilan edeceğini ifade etti.



