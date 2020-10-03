Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ firarisi yakalandı

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Fethullah Gülen Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Edirne’den Yunanistan’a kaçmaya çalışan F.T. isimli şahıs yakalanarak Zonguldak Adliyesi’ne getirildi.



Edirne’de yakalanan şahıs Yunanistan’a deniz yoluyla kaçmaya çalışırken yakalandı. Yapılan işlemlerinin ardından Zonguldak’a gönderilen F.T. Zonguldak Emniyetine teslim edildi. Burada ifadesi alınan F.T. sağlık kontrolünden geçtikten sonra Zonguldak Adliyesine sevk edildi. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.