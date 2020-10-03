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Türkiye'den Yunanistan provokasyonuna karşı hamle!

Yunanistan, atış eğitimleri maksadıyla Türkiye'nin sorumluluk sahasında 2 yeni NAVTEX ilan etti. NAVTEX'in 6-8 Ekim tarihlerinde gerçekleştirileceği bildirildi. Yunanistan'ın NAVTEX provokasyonu sonrası Türkiye, bölgedeki NAVTEX ilanı için yetkili istasyonun Antalya olduğunu bildirerek, NAVTEX'in tekrarını yayınladı.

Güncel / 03 Ekim 2020 Cumartesi 08:54
Türkiye'den Yunanistan provokasyonuna karşı hamle!

Yunanistan, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin sorumluluk sahasında olan bölgede iki Navtex ilan etti. Doğu Akdeniz'de sorunların diyalog ile çözülmesine yönelik adımların atıldığı bir dönemde Yunanistan tarafından gerçekleştirilen bu provokasyon üzerine Türkiye kendi sorumluluk sahasında olan söz konusu alanlar için kendisi yeniden Navtex yayımladı. Antalya Navtex İstasyonu tarafından yapılan duyuruda, Türk Navtex servis sahası içindeki bir alana ilişkin yetkisiz bir istasyon tarafından duyuru yayımlandığı, söz konusu duyurunun yetkili olan Antalya Navtex İstasyonu tarafından yeniden yayımlandığı bildirildi. Duyuruda 6 ve 8 Ekim'de Doğu Akdeniz'de belirtilen sahalarda atış eğitimleri yapılacağı ifade edildi.

'YUNANİSTAN DİYALOG MASASINI DEVİRME GAYRETİNDE'

Güvenlik kaynakları, Yunanistan tarafından atış eğitimleri maksadıyla Doğu Akdeniz'de geniş bir alanda ve yetkisiz bir istasyon tarafından ilan edilen söz konusu Navtex'lerin sorunların çözümüne değil, bölgede gerginliğin artmasına neden olacağını ifade etti. Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunların uluslararası hukuk, diyalog ve iyi komşuluk ilişkileri içinde çözümünden yana olduğunu belirten kaynaklar, Türkiye'nin bu konuda birçok adım attığını, çözüme katkı sağlayabilmek adına bazı askeri tatbikatların kapsamını azaltmayı, bazılarını ise ertelemeyi dahi değerlendirdiğini bildirdi. Kaynaklar, Türkiye'nin tüm bu iyi niyetli adımlarına karşılık Yunanistan'ın ise diyalog masasını devirme gayreti içinde olduğunu vurguladı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN DOĞU AKDENİZ MESAJI

Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın provokasyonlarını hatırlatan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Konya Şehir Hastanesi'nin açılışında net mesajlar vermişti. Başkan Erdoğan, "Suriye'den ülkemizi tehdit etme hesabı yapanlar bu oyunun başarı şansı kalmadığını görmelidir. Benzer bir oyunu Akdeniz'de de oynamak istediler. Libya anlaşması ile Doğu Akdeniz'in önemli bölümünü meşru faaliyet alanına dönüştürdük. Karadeniz'deki keşfedilen rezerv moral bulmamıza vesile oldu. Komik gövde gösterileri ile Doğu Akdeniz'de geri adım attıramayanlar diyalog çağrılarına kulak vermek zorunda kaldı." demişti.

YunanistanLibyaRecep Tayyip Erdoğan

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