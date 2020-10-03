Trump sağlık durumunu açıkladı!

Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Donald Trump, sağlık durumuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.
Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Donald Trump, sağlık durumuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Trump yaptığı açıklamada "Trump tweet attı: HARKA Walter Reed Tıp Merkezi'ndeki doktorlar ve hemşirelerin TÜMÜ ve onlara katılan aynı şekilde inanılmaz kurumlardan diğerleri HAYRANLIK UYANDIRICI !!! Bu VEBA ile mücadelede son 6 ayda muazzam ilerleme kaydedildi. Onların yardımıyla kendimi iyi hissediyorum!" ifadelerini kullandı.