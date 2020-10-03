Trump sağlık durumunu açıkladı!

Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Donald Trump, sağlık durumuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Trump yaptığı açıklamada "Trump tweet attı: HARKA Walter Reed Tıp Merkezi'ndeki doktorlar ve hemşirelerin TÜMÜ ve onlara katılan aynı şekilde inanılmaz kurumlardan diğerleri HAYRANLIK UYANDIRICI !!! Bu VEBA ile mücadelede son 6 ayda muazzam ilerleme kaydedildi. Onların yardımıyla kendimi iyi hissediyorum!" ifadelerini kullandı.