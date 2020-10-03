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Trump'ın kaldığı hastane odasından ilk fotoğraflar

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs testinin pozitif çıkmasından bir süre sonra hastaneye kaldırıldı. Tüm gözler Beyaz Saray'dan gelecek açıklamalara yönelmişken Trump'ın kaldığı hastane odası da merak konusuydu. İşte Trump'ın kaldığı hastane...

Güncel / 03 Ekim 2020 Cumartesi 17:04
Trump'ın kaldığı hastane odasından ilk fotoğraflar

Trump'ın kaldırıldığı Walter Reed Askeri Hastanesi Amerika Birleşik Devletleri'nin “küresel çatışmalardan yaralı, hasta ve yaralılara” bakan en büyük askeri tıp merkezi...
Suitte yatak odası tipi alanlar, kanepeli oturma odaları, doktor muayenehanesi, konferans odası, ofis alanı ve yemek odası bulunmakta.

İşte Maryland eyaletinin Bethesda yerleşiminde bulunan Trump'ın kaldığı hastane...

Koğuş 71 olarak bilinen başkanlık suiti, Trump'ın resmi görevlerini yerine getirmesine izin verecek şekilde donatıldı.



USA Today'e göre, başkanlık suiti, yüksek rütbeli subaylar ve Beyaz Saray kabine üyeleri için ayrılmış altı özel hasta odasından biri.

Beyaz Saray başkanlık süitinin tamamını kontrol ediyor ve Walter Reed yöneticilerinin sınırsız erişimi bulunmuyor.



Süit, hastanenin geri kalanını yöneten Savunma Bakanlığı tarafından değil Beyaz Saray tarafından yönetiliyor. Suitte yemek odası da bulunuyor...

Beyaz Saray doktorunun sürekli Trump'ın yanında olabilmeleri için yatak odaları varken, Trump'ın genelkurmay başkanının süitte kendi ofisi var.

Hastane Beyaz Saray'dan dokuz mil uzaklıkta. Merkezde toplam 244 yatak ve 50 yoğun bakım yatağı bulunmaktadır. Yapılan son açıklamalara göre Trump'ın hafif semptomları olduğu biliniyor.

Amerika Birleşik Devletleri

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