Taksim'deki simit tezgahları kaldırılıyor...

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi üzerinde bulunan ve bölgede bir sembol olan simitçi tezgahları İBB'nin onayı ile Beyoğlu Belediyesi tarafından dizayn edilmişti.



Simitçilerin giysileri de Beyoğlu Belediyesi tarafından tasarlanarak kişilere dağıtıldı. Bu nedenle işgaliye ödemeleri de Beyoğlu Belediyesine yapılıyordu.



Daha sonra İBB yönetiminin değişmesiyle tezgahlardaki ve simitçilerin giysilerindeki Beyoğlu Belediyesi yazısı ile logolarının kaldırılmasını söyleyerek işgaliyelerin artık İBB'ye ödenmesi gerektiğini belirtti.



Bunun üzerine simitçi tezgahı sahipleri dilekçe hazırlayıp işgaliye düzenlemesi için İBB'ye başvuruda bulundu. İşgaliye talebine onay verilmemesi üzerine Taksim'e gelen İBB zabıta ekipleri tüm tezgahları süresiz bir şekilde kaldırttı.



Zabıta ekiplerinin bölgeden ayrılmasının ardından bazı simitçiler tezgahlarını açarak satışa devam ederken bazıları da tezgah açmadı.



