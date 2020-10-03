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Sağlık Bakanlığı, 3 Ekim korona tablosu ve vaka sayısını açıkladı!

Sağlık Bakanlığı Corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre, son 24 saatte 103 bin 219 Kovid-19 testi yapıldı, 1502 kişiye hastalık tanısı konuldu, 59 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1470 oldu.

Güncel / 03 Ekim 2020 Cumartesi 17:29
Sağlık Bakanlığı, 3 Ekim korona tablosu ve vaka sayısını açıkladı!

Sağlık Bakanlığı, 3 Ekim Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 103 bin 219 Kovid-19 testi yapıldı, 1502 kişiye hastalık tanısı konuldu, 59 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1470 oldu.

'YENİ HASTA SAYISINI AZALTMAK ZORUNDAYIZ'

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, 'Bugün tespit edilen 1.502 yeni hastamız var. 59 can kaybımız var. Ağır hasta sayımız kontrol edilebilir seviyede seyrediyor. Yeni hasta sayısını azaltmak zorundayız. Bunun yolu tedbirlere birlikte uymak. Birlik olursak sonunda yenilen virüs olacak' dedi.



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