USD (Alış - Satış) : 7,88 - 7,89 EURO (Alış - Satış) : 9,29 - 9,30

Meteorolojiden 'sarı kodlu' uyarı!

Hava durumunu araştıran vatandaşlara beklenen haber geldi. Meteoroloji; hava sıcaklıklarının, yarından itibaren iç ve batı kesimlerinde artarak, mevsim normallerinden 4-8 derece daha sıcak olacağı duyurdu. Sıcaklıkların yarından itibaren başlayarak 4 gün boyunca sürmesi beklenirken aşırı sıcaklar için sarı kodlu uyarı verildi. Buna göre İzmir 35, Aydın 36, İstanbul 28 dereceleri görecek. İşte Meteoroloji'den gelen son dakika bilgilerine göre yurt genelinde hava durumu tahminleri.

Yaşam / 03 Ekim 2020 Cumartesi 14:55
Meteorolojiden 'sarı kodlu' uyarı!

Türkiye'ye yarından itibaren yeni bir sıcak hava dalgası geliyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sıcaklıklar yarından itibaren artacak. 4 ila 8 derecelik bir artış beklenirken güneş çarpma riskine karşı uyarı da yapıldı.

4-8 Ekim tarihlerinde artışının şu şekilde gerçekleşeceği tahmin ediliyor:

Pazar günü; Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de,

Pazartesi günü; Marmara, Ege, Akdeniz kıyıları ve Batı Karadeniz'de,

Salı günü; Marmara, Ege, Akdeniz kıyıları ve Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun batısında,

Çarşamba günü Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun batısında,

Perşembe günü Marmara, Ege, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz ile İç Anadolu Bölgesi'nde artacağı tahmin ediliyor.

EN YÜKSEK SICAKLIKLAR BU İLDE

Bazı il merkezlerimizde görülmesi beklenen en yüksek sıcaklıkların şu şekilde olacağı tahmin ediliyor:

Ankara 27,

İstanbul 28,

İzmir 35,

Afyonkarahisar 28,

Adana 32,

Antalya 35,

Bolu 28,

Samsun 27,

Trabzon 25,

Erzurum 21,

Diyarbakır 30,

Aydın 36,

Muğla 33,

Manisa 35,

Balıkesir 31 derece...

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

KIZLAR İÇİN ALINAN BAŞLIK Ve SÜT PARALARININ TARİHİ VE İSLAM'DAKİ YERI

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

KÜRESELCİLERİN YENİ PLANI GAZZE DEVLETİ!

Kürşad Berkkan
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Av. Arb. Selçuk ENER

MOBBİNG NEDİR?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Latif Şimşek

DAHİLİ VE HARİCİ BEDHAHLAR!

Latif Şimşek
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı