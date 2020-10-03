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Macron İslam'ı hedef almıştı! Ağzının payını aldı...

"İslami radikalizm ile mücadele" konulu bir ulusa sesleniş konuşmasında Macron, "İslam bugün dünyanın her yerinde krizde” şeklinde tepki çeken sözler kullanmıştı. Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam dinini hedef alan sözlerine tepki gösterdi. Karadaği, "İslam dini, sizin kartondan ürettiğiniz sahte liderlerin günahından sorumlu değildir. İslam dini herhangi bir krizden geçmiyor. Sayın Macron, gelecek İslam'ındır. Biz, başkalarının dinlerini ve kutsallarını meşru hedefler haline getiren toplumların geleceğinden endişe ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Dünya / 03 Ekim 2020 Cumartesi 12:23
Macron İslam'ı hedef almıştı! Ağzının payını aldı...

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam dinini hedef alan sözlerine sert tepki gösterdi.

'İslami radikalizm ile mücadele' konulu bir ulusa sesleniş konuşmasında Macron, 'İslam bugün dünyanın her yerinde krizde' şeklinde tepki çeken sözler kullanmıştı.

Karadaği, Facebook hesabından Macron'un sözlerine tepki olarak yaptığı açıklamada, 'İslam dini, sizin kartondan ürettiğiniz sahte liderlerin günahından sorumlu değildir. İslam dini herhangi bir krizden geçmiyor.' ifadesini kullandı.

'İSLAM KENDİ GÖRÜŞÜNÜ DAYATMAK İÇİN KILIÇ KALDIRMADI'

'Sayın Cumhurbaşkanı (Macron), İslam dini hiçbir zaman sırtını bir yönetimin desteğine dayamadı. Ona karşı çıkanlara da kendi görüşünü dayatmak için kılıç kaldırmadı. Bundan dolayı dinimiz için endişelenmeyin.' ifadelerine yer veren Karadaği, İslam'ın Allah'ın dini olduğunu, seçmenlerin ruh hallerine dayalı bir yönetim sistemi olmadığını vurguladı.

'Dinimiz bir krizden geçmiyor ve geçmeyecek. İslam dini, bir beşerin ürünü olmadığından dolayı bozulması veya zayıflaması gibi bir korkumuz yoktur.' ifadesini kullanan Karadaği, başkalarının planlarına ve İslamofobiye rağmen İslam dininin hayatta olduğunu belirtti.

GELECEK İSLAM'INDIR!

Karadaği, 'Sayın Macron, gelecek İslam'ındır. Biz, başkalarının dinlerini ve kutsallarını meşru hedefler haline getiren toplumların geleceğinden endişe ediyoruz. 21. yüzyıldayken, dini savaşlar hayaliyle hala Orta Çağ'da yaşayan bir hükümdara (Macron'a) acıyoruz.' ifadelerine yer verdi.

Bir kriz varsa onun da bazı Batılı politikacıların çifte standartlarından kaynaklandığını vurgulayan Karadaği şunları kaydetti:

'Arap ve İslam dünyasında pek çok ülkede iktidardakilerin, sizin ürününüz veya tebrik ettiğiniz darbeciler olduğunu size hatırlatırız. Sayın Macron, krizde olan sizlersiniz. Ahlaki, insani ve siyasi krizlerle yıkılıyorsunuz.'

Fransa

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