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'Kırmızı göz' corona virüs belirtisi olabilir

Corona virüsün gözlerdeki belirtilerine ilişkin, çok sık görülen ve karşılaşılan bir durum olmamakla birlikte, corona bulunan kişilerin yüzde 1-2'sinde gözde de belirtilerin olduğu saptandı. Konjonktivit denilen kırmızı göz belirtileri tespit edildi. Ayrıca, gözün de bu hastalık için önemli bir bulaş yoludur.

Sağlık / 03 Ekim 2020 Cumartesi 15:25
'Kırmızı göz' corona virüs belirtisi olabilir

Corona virüs günden güne seyreden belirtilerine, 'kırmızı göz' ihtimali de eklendi.

Özel bir hastanede görevli Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Tuncay Sezgin, corona virüs kişiden kişiye damlacık yoluyla bulaşabildiğini ve bu damlacıkların vücuda göz yoluyla da girerek enfeksiyon oluşturabildiğini söyledi.

Sezgin, virüsle enfekte kişinin, konuşması, hapşırması ve öksürmesi sonucu açığa çıkan damlacıkların göze temas etmesiyle gözün konjonktiva (göz kapaklarının içini ve gözlerin beyaz kısmını kaplayan zar) tabakasında bir enfeksiyon oluşturabildiğini belirtti.

Sezgin, şu değerlendirmede bulundu:

'Böylece konjonktivit tablosu söz konusu olabilmektedir ya da gözyaşımıza aldığımız bu damlacık enfeksiyonu, gözde enfeksiyon oluşturmayıp, gözyaşı yoluyla burnumuza akmakta ve burun yoluyla da solunum yollarında enfeksiyon oluşturabilmektedir. Gözdeki görülen bulgularından en önemlisi de kırmızı göz görünümüdür. Bu süreçte kırmızı gözle başvuran kişilerde biz, ateş, öksürük gibi ek bulguların olup olmadığını mutlaka sorguluyoruz. Bir kırmızı gözle karşılaştığımız zaman, 'coronavirüslü müyüm?' şeklinde panik olmadan ama ihmal de etmeden bu konuda önlemlerimizi almamızda fayda görüyorum.'

Sezgin, Coronavirüsün göze etkilerine değinerek, 'Çok sık görülen ve karşılaşılan bir durum olmamakla birlikte, Coronavirüs enfeksiyonu bulunan kişilerin yüzde 1-2'sinde gözde de belirtilerin olduğu saptanmıştır. Konjonktivit denilen kırmızı göz belirtileri tespit edilmiştir. Yani göz de aynı zamanda bu hastalık için önemli bir bulaş yoludur.' ifadesini kullandı.

''KORUYUCU GÖZLÜK VEYA LENS KULLANILABİLİR''

Kişilerin, başka enfeksiyon ya da durumlarda da görülebilen, gözde ani kızarıklık, sulanma ve batma gibi belirtilerle karılaştığında göz hekimine başvurması gerektiğini dile getiren Sezgin, 'Göz hekimi de bu açıdan bazı sorgulamalarını yapmak durumundadır. Gözümüzden bulaşı engelleme amaçlı koruyucu gözlükler tercih edilebilir. Özellikle kişilerle çok sık ve yakın temas halinde bulunulan mesleklerde, numaralı gözlüğünüz yoksa bile koruyucu gözlükler kullanılabilir. Gözlüğün, göz yoluyla bulaşı engellemediği ancak azalttığı saptanmıştır.' diye konuştu.

Sezgin, bu süreçte günlük kontakt lens kullanımına dönmenin faydalı olabileceğini belirterek, şunları kaydetti:

'Çünkü aylık kontakt lensler 1 ay boyunca kullanılabilen lenslerdir. Günlük kontakt lensler de 'kullan at' şeklinde kullanılabildiği için bu tip enfeksiyonlar için riski azalttığı saptanmıştır. Göz çok sık bir bulaş yolu olmamakla birlikte koronavirüs enfeksiyonunda bir bulaş yoludur ve gözlük de bunun için bir bariyer oluşturmaktadır. Gözlük kullananlarda koronavirüs enfeksiyonunun göz yoluyla daha az bulaştığı yayınlarla gösterilmiştir.'

Kişilerle yakın temas halinde bulunan meslek gruplarında siperlik kullanımının önemine dikkati çeken Sezgin, göz enfeksiyonlarına karşı koruduğu gibi özellikle ana bulaş yolu olan solunum yollarını da kapattığı için siperliğin önemli bir koruyucu olduğunu ve önerdiğini sözlerine ekledi.

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