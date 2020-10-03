Kayseri'deki trafik magandası bu kez kaçamadı

İLK GÜN 2 BİN 700 LİRA CEZA YAZILDI



Kayseri'de hız limitlerini aşarak tehlikeli araç kullanan trafik magandası Murat B, saatler süren polis kovalamacası sonucu yakalandı. Otomobilinin muayene ve sigortasının da olmadığı anlaşılan Murat B'ye (29) trafiği tehlikeye düşürmek, dur ikazına uymamak ve kırmızı ışık ihlallerinden 2 bin 700 lira para cezası yazıldı.



İKİNCİ GÜN 112'YE İHBAR YAĞDI



İkinci gün polislere meydan okurcasına yine yollarda terör estiren magandayla ilgili 112'ye ihbar yağdı. Polisin dur ihtarına uymayarak ters şeride girip çok sayıda sürücünün canını tehlikeye atan Murat B, yaptığı kırmızı ışık ihlalleriyle de yürekleri ağza getirdi. 20 dakika boyunca ara sokaklarda polisten kaçan magandayı 8 polis aracı kovaladı.



POLİSLER 'YİNE Mİ SEN' DİYEREK TEPKİ GÖSTERDİ



Melikgazi Mimarsinan Mahallesi'nde polis ekipleri tarafından sıkıştırılarak durdurulan Murat B, aracından indirilerek yere yatırıldı. Ters kelepçe takılan Murat Y'yi tanıyan polis memurları, 'Daha dün bizi o kadar peşinden koşturdun ve ceza yedin. Yine mi sen' diyerek tepki gösterdiler. İki gün boyunca hem vatandaşlara hem de polise çileden çıkaran Murat B'nin şımarıklığı bu kez kendine pahalıya mal oldu. Otomobili trafikten men edilen Murat B'ye 5 bin lira adli cezanın yanı sıra maske ihlalinden 900, ters şeritte seyretmekten bin 228, trafiği tehlikeye düşürmekten bin 228, kırmızı ışık ihlalinden 288, dur ikazına uymamaktan 288, muayenesiz araç kullanmaktan 288, sigorta yaptırmadığı için 132 lira olmak üzere 9 bin 524 lira para cezası yazıldı.



ARACI OTOPARKA, KENDİSİ EMNİYETE...



Bir önceki gün yazılan 2 bin 700 lira ceza ile birlikte Murat B, toplamda 12 bin 224 lira para cezasına çarptırıldı. Gözaltına alınan Murat B, emniyete götürülürken otomobili ise çekici ile otoparkta çektirildi. Murat B, tüm bunların yanı sıra 2 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıkarılacak.